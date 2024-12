Tony Effe testo signficato di Damme na mano brano in gara al Festival di Sanremo 2025

Tony Effe Damme na mano testo e significato del brano presentato in gara al Festival di Sanremo 2025.

Tony Effe sbarca all’Ariston per la prima volta in assoluto con il pezzo Damme na mano dopo un anno davvero molto fortunato durante il quale ha pubblicato il suo secondo disco Icon e ha dominato le classifiche dei tormentoni estivi con Sesso e Samba, in collaborazione con Gaia Gozzi, a sua volta in gara a questa imminente edizione della kermesse canora.

Ovviamente, di Tony Effe di recente si è fatto un gran parlare alla luce del suo dissing con Fedez, che a sua volta troverà nel backstage dell’Ariston essendo quest’ultimo un altro dei big in gara a Sanremo 2025.

TONY EFFE Damme na mano significato del brano

Tony Effe ha raccontato così il significato del suo pezzo a Carlo Conti a Sarà Sanremo:

Per me è una canzone personale, c’è della romanità, è romantica e passionale.

Subito dopo l’annuncio, l’artista ha messo mano al suo profilo Instagram tornando sulla polemica legata al Concerto di Capodanno di Roma e svelando qualcosa in più sul pezzo, seppur in modo superficiale, scrivendo:

Sono sempre me stesso, non so fare l’attore, faccio musica e la musica non può essere censurata scrivo quello che vedo e vivo quello che scrivo. Grazie a tutte le persone e i miei colleghi che hanno preso posizione. “Damme ‘na mano”, ci vediamo a Sanremo

TONY EFFE Damme na mano testo

Credits immagine di copertina: Adriano Alia