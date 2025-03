Dopo il tour nei club, Tony Boy annuncia il suo “Going Hard Live Summer 2025”

Tony Boy porta il suo tour estivo, il Going Hard Live Summer 2025 nei festival italiani.

Dopo il successo del Going Hard Live Tour nei club, interamente sold out, Tony Boy annuncia il suo ritorno dal vivo con un tour estivo che lo vedrà protagonista sui palchi dei principali festival italiani.

L’artista padovano, tra i nomi più interessanti della scena rap attuale, è pronto a portare l’energia del suo ultimo album Going Hard 3 in giro per l’Italia con nuove date imperdibili.

Tony Boy in tour: le date del Going Hard Live Summer 2025

Il tour partirà il 9 luglio da Piazzola Sul Brenta, per poi toccare diverse città tra cui Roma, Olbia, Catania e Milano, in un’estate all’insegna dell’hip hop dal vivo.

Queste tutte le date finora annunciate:

9 luglio – Piazzola Sul Brenta (PD) @ Piazzola Live Festival

11 luglio – Roma @ Rock in Roma

20 luglio – Francavilla al Mare (CH) @ Shock Wave Festival

27 luglio – Pordenone @ Pordenone Live

8 agosto – Cinquale (MS) @ Vibes Festival

9 agosto – Cattolica (RN) @ Arena della Regina

15 agosto – Olbia (SS) @ Red Valley Festival

16 agosto – Catania @ Sotto Il Vulcano Fest

17 agosto – Roccella Jonica (RC) @ Roccella Summer Festival

11 settembre – Rho (MI) @ Fiera Milano Live

I biglietti per le date del tour sono disponibili da venerdì 14 marzo alle ore 14.00 su Vivo Concerti e da mercoledì 19 marzo alle ore 11.00 nei punti vendita specializzati.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI





Un 2025 da protagonista per Tony Boy

Reduce dal successo del Going Hard Live Tour, Tony Boy ha dimostrato ancora una volta di essere tra gli artisti più determinati e ambiziosi della nuova scena rap. Dopo un’estate nei principali festival italiani e il riconoscimento ai TIM Music Awards per il disco d’oro del suo album Nostalgia (export), il rapper padovano si conferma come una delle realtà più solide e interessanti del panorama hip hop italiano.