Dopo un anno pieno di soddisfazioni, Tony Boy annuncia il suo Tour Club 2025

Dopo un 2024 ricco di soddisfazioni che lo ha reso sempre più uno degli artisti – rap e non solo – più interessanti degli ultimi anni, Tony Boy annuncia le date del suo Going Hard Tour Club 2025 che lo vedrà protagonista sul palco dei principali club italiani a gennaio e febbraio del prossimo anno.

I biglietti del tour saranno disponibili sul sito di Vivo Concerti da giovedì 31 ottobre alle ore 14:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da martedì 5 novembre 2024 alle ore 11:00.

Il tour arriva dopo il successo dei recenti brani Il Tempo Cura e Cerchio e l’ultimo singolo ETC insieme a Nardo Wick abbattendo il muro internazionale. In più, il suo album Nostalgia (Export) è disco d’oro ed è stato premiato ai TIM Music Awards all’Arena di Verona. Il suo talento è stato riconosciuto da numerosi artisti che hanno voluto Tony Boy all’interno dei rispettivi album come, ad esempio, Night Skinny, Mace, Tedua, Shiva e tanti altri.

TONY BOY – TOUR CLUB 2025: LE DATE

Di seguito, le date del Tour Club 2025 di Tony Boy, prodotto da Vivo Concerti:

Sabato 18 Gennaio 2025 – Milano, Fabrique

Lunedì 20 Gennaio 2025 — Firenze, Teatro Cartiere Carrara

Mercoledì 22 Gennaio 2025 — Torino, Teatro della Concordia

Giovedì 23 Gennaio 2025 — Brescia, Teatro Clerici

Domenica 26 Gennaio 2025 – Bologna, Estragon

Mercoledì 29 Gennaio 2025 — Roma, Atlantico

Venerdì 31 Gennaio 2025 – Napoli, Casa della Musica

Sabato 1 Febbraio 2025 — Molfetta (BA), Eremo

Lunedì 3 Febbraio 2025 — Padova, Gran Teatro Geox

