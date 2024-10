Tony Boy abbatte i confini nazionali con “ETC”, il nuovo singolo in collaborazione con il rapper americano Nardo Wick

Fuori da venerdì 25 ottobre su tutte le piattaforme digitali “ETC“, il nuovo singolo di Tony Boy in collaborazione con il rapper americano multiplatino Nardo Wick, distrubuito da Warner Music Italy.

Tony Boy torna poche settimane dopo l’uscita dei suoi ultimi singoli “Il tempo cura” e “Cerchio“, con un banger dal ritornello martellante, nato spontaneamente dall’incontro con uno dei nomi più interessanti della scena rap internazionale, con il quale si è creata una grande sinergia.

I due artisti si confrontano sul loro presente ma guardando anche al futuro, con un testo che unisce le rime graffianti di Tony Boy con lo stile cupo e realistico di Nardo Wick in un connubio perfetto.

Il rapper, tra i più interessanti degli ultimi anni nella scena rap e urban italiana, riesce grazie alla sua versatilità e originalità a rendere unico il suo linguaggio ed essere autentico in ogni pezzo.

L’artista viene recentemente premiato sul palco dell’arena di Verona, ai TIM Music Awards, per il disco d’oro al suo ultimo album “Nostalgia (export)“, uscito a febbraio di quest’anno, ed ha ottenuto il disco di platino con l’album “Umile“.

Con il nuovo singolo “ETC” il rapper non accenna a fermarsi, continuando a dimostrare la sua determinazione e il desiderio di non cedere alle pressioni esterne.