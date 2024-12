Tony Boy: debutto da oltre 6 milioni di stream su Spotify per l’album “Going Hard 3”

Debutto di tutto rispetto per Tony Boy, rapper padovano classe 1999, che con il suo nuovo disco Going Hard 3, terzo capitolo della saga Going Hard, pubblicato da Warner Music il 6 dicembre, ha collezionato oltre 6 milioni di streams su Spotify nel giorno d’uscita.

Going Hard 3 rappresenta l’ultimo atto della trilogia di mixtape di Tony Boy, artista selezionato quest’anno da Spotify tra i nomi su cui puntare con il programma Spotify Radar.

Con venti tracce 7 featuring tra cui uno internazionale, il disco si inserisce in un percorso onirico che riflette il talento e la visione artistica del rapper. Going Hard 3 è stato anticipato dai singoli Leanin’, Respiro, Il Tempo Cura, Cerchio e ETC feat. Nardo Wick, e lanciato sia in digitale che in formato fisico:

CD (standard e autografato),

Vinile (nero standard, nero autografato, edizione Go Hard – subito sold out –, trasparente fustellato autografato e Picture disc autografato).

Tour Club 2025

Tony Boy ha annunciato anche le date del suo Tour Club 2025, prodotto da Vivo Concerti, che ha registrato il sold out in pochissimo tempo. Il rapper sarà protagonista nei principali club italiani a partire da gennaio.

Giovedì 16 gennaio 2025 — Parma, Campus Industry

Sabato 18 gennaio 2025 — Milano, Fabrique

Lunedì 20 gennaio 2025 — Firenze, Teatro Cartiere Carrara

Mercoledì 22 gennaio 2025 — Torino, Teatro della Concordia

Giovedì 23 gennaio 2025 — Brescia, Teatro Clerici

Domenica 26 gennaio 2025 — Bologna, Estragon

Martedì 28 gennaio 2025 — Roma, Atlantico

Mercoledì 29 gennaio 2025 — Roma, Atlantico

Venerdì 31 gennaio 2025 — Napoli, Casa della Musica

Sabato 1 febbraio 2025 — Molfetta, Eremo

Lunedì 3 febbraio 2025 — Padova, Gran Teatro Geox

Mercoledì 5 febbraio 2025 — Milano, Fabrique

Giovedì 6 febbraio 2025 — Milano, Fabrique

Sabato 8 febbraio 2025 — Padova, Gran Teatro Geox

Mentre attendiamo la classifica FIMI degli album più venduti, prevista per venerdì prossimo, scopriamo insieme come hanno debuttato le canzoni di Going Hard 3 su Spotify nel giorno d’uscita, includendo anche gli stream delle tracce già pubblicate.

