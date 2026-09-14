di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
Condividi su:

The Kolors, il tour 2027 arriva fino in USA e Canada: tutte le date

Sedici concerti da aprile a novembre: la band attraverserà l'Europa prima del debutto live in Nord America

The Kolors annunciano l’Europe, USA & Canada Tour 2027
Tour di Oriana Meo
Condividi su:

I The Kolors porteranno il loro tour nel 2027 tra Europa, Stati Uniti e Canada. La band ha annunciato Europe, USA & Canada Tour 2027, una nuova tournée internazionale con 16 concerti in programma tra aprile e novembre. Le date toccheranno otto Paesi europei prima del debutto dal vivo in Nord America.

Il tour partirà il 5 aprile 2027 da Basilea e si concluderà il 19 novembre a Los Angeles. Per i The Kolors sarà un ulteriore passo nel percorso internazionale avviato negli ultimi anni, dopo i concerti europei tra il 2024 e il 2025.

The Kolors concerti 2027: date dell’Europe, USA & Canada Tour

La prima parte del tour si svolgerà ad aprile tra Svizzera, Austria e Germania. In autunno i The Kolors torneranno in Europa con cinque concerti tra Regno Unito, Belgio, Lussemburgo, Spagna e Polonia, prima delle sei date previste a novembre tra Stati Uniti e Canada.

The Kolors · Europe, USA & Canada Tour 2027
Data Città Biglietti
5 apr 2027 Basilea
Volkshaus		 In vendita dal 16 settembre
6 apr 2027 Zurigo
X-TRA		 In vendita dal 16 settembre
8 apr 2027 Innsbruck
Music Hall Innsbruck		 In vendita dal 16 settembre
11 apr 2027 Francoforte
Batschkapp		 In vendita dal 16 settembre
12 apr 2027 Monaco di Baviera
Kesselhaus		 In vendita dal 16 settembre
7 ott 2027 Londra
Shepherd’s Bush Empire		 In vendita dal 16 settembre
9 ott 2027 Bruxelles
La Madeleine		 In vendita dal 16 settembre
10 ott 2027 Lussemburgo
Den Atelier		 In vendita dal 16 settembre
13 ott 2027 Barcellona
Sala Apolo		 In vendita dal 16 settembre
16 ott 2027 Varsavia
Progresja		 In vendita dal 16 settembre
6 nov 2027 Atlantic City (NJ)
Hard Rock Casino		 In vendita dal 16 settembre
7 nov 2027 Boston (MA)
Berklee Performance Center		 In vendita dal 16 settembre
10 nov 2027 Chicago (IL)
Des Plaines Theatre		 In vendita dal 16 settembre
12 nov 2027 Montreal (Canada)
Rialto Theatre		 In vendita dal 16 settembre
14 nov 2027 Toronto (Canada)
Casino Rama Theatre		 In vendita dal 16 settembre
19 nov 2027 Los Angeles (CA)
Whisky a Go Go		 In vendita dal 16 settembre

La pre-sale partirà martedì 15 settembre 2026, mentre la vendita online aprirà mercoledì 16 settembre sul sito ufficiale dei The Kolors.

Il tour internazionale dei The Kolors nel 2027

Europe, USA & Canada Tour 2027 sarà diviso in tre blocchi. Dopo le cinque date di aprile tra Svizzera, Austria e Germania, la tournée riprenderà il 7 ottobre da Londra per attraversare Regno Unito, Belgio, Lussemburgo, Spagna e Polonia.

Il passaggio più significativo arriverà a novembre con il debutto del tour in Nord America. Sono sei gli appuntamenti annunciati tra Stati Uniti e Canada: Atlantic City, Boston, Chicago, Montreal, Toronto e, per la chiusura, Los Angeles.

Il nuovo tour arriva dopo una fase in cui la presenza internazionale dei The Kolors è cresciuta anche sul fronte live. Tra il 2024 e il 2025 la band ha infatti suonato in diversi Paesi europei, con tutte le date del tour 2025 sold out.

The Kolors tour 2027: la scaletta

La scaletta dell’Europe, USA & Canada Tour 2027 non è ancora disponibile. Il tour partirà il 5 aprile 2027 da Basilea e aggiorneremo questa sezione dopo il primo concerto con la setlist effettivamente eseguita dalla band.

Nel repertorio recente dei The Kolors trovano spazio singoli come Rolling Stones, pubblicato il 27 marzo 2026 e arrivato al primo posto della classifica EarOne Airplay, insieme alle hit che negli ultimi anni hanno segnato il percorso della band, da Italodisco a Un ragazzo una ragazza, Karma, Tu con chi fai l’amore e Pronto come va.

Nel 2026 i The Kolors hanno inoltre collaborato con Serena Brancale nel singolo Partenope di Merk & Kremont, arrivato al primo posto della classifica EarOne.

Leggi anche su The Kolors

All Music Italia

Leggi anche su The Kolors

Pagelle nuovi singoli 5 giugno 2026, collage con Ditonellapiaga e gli artisti della settimana

Pagelle Nuovi Singoli 5 giugno 2026: Ditonellapiaga (8), Francesca Michielin (7½), Luk3 (5)
RTL 102.5 Power Hits Estate 2026: cantanti, biglietti e scaletta

Scaletta Power Hits 2026 Roma: 44 artisti, ordine esibizioni e diretta 31 maggio
Immagine in evidenza della Classifica EarOne settimana 22 2026 con Sayf, Serena Brancale e The Kolors, podio Atlantic Records

Classifica EarOne settimana 22 2026: Atlantic conquista tutto il podio con Sayf, Serena Brancale e The Kolors
Classifica EarOne settimana 20 2026 con The Kolors, Serena Brancale, Levante, DELIA, Lady Gaga e Doechii

Classifica EarOne settimana 20: The Kolors tornano al numero 1. Emma e Rkomi a un passo dal podio
Classifica EarOne settimana 18 2026 con Tiziano Ferro e Giorgia al primo posto

Classifica EarOne settimana 18: Tiziano Ferro e Giorgia primi, crolla Ricordi
The Kolors, Samurai Jay e Sayf nel collage AMI per la Classifica Radio EarOne settimana 16 2026

Classifica EarOne settimana 16: The Kolors si confermano hitmaker in radio. Lady Gaga in Top 10
Classifica radio EarOne settimana 14 2026: Annalisa prima, Sayf secondo, Ditonellapiaga terza

Classifica EarOne radio settimana 14: Annalisa spodesta Sayf e conquista la #1
Madame, Blanco ed Elisa, Cioffi e Noemi, Nicolò Filippucci e The Kolors tra i protagonisti della New Music Friday del 27 marzo 2026

New Music Friday 27 marzo 2026: le pagelle ai nuovi singoli con The Kolors, Blanco, Elisa, Madame, Willie Peyote e Tosca

Articoli più letti

Marra e Gué in concerto a Milano per i 10 anni di Santeria, tra nostalgia e grandi hit: la recensione 1

Marra e Gué in concerto a Milano per i 10 anni di Santeria, tra nostalgia e grandi hit: recensione e scaletta
Teo Bok, concorrente di X Factor 2026, in una foto personale al mare 2

Chi è Teo Bok, da Matteo Markus Bok al Grammy 2026 con i Los Wizzards
Danny Anania canta Quelli Sbagliati a X Factor 2026 3

Chi è Danny Anania, da Prato a X Factor con Quelli Sbagliati dedicata alla madre
Teo Bok con la medaglia della Recording Academy e i giudici di X Factor 2026 Jake La Furia, Irama, Francesco Gabbani e Paola Iezzi 4

Teo Bok e i giudici di X Factor: quando essere preparati diventa una colpa
Testi delle canzoni dell'estate 2026: Fred De Palma, Samurai Jay, Serena Brancale, Angelina Mango e Pinguini Tattici Nucleari 5

Il brano più venduto dell'estate 2026 è un tormento: il prof di latino salva solo Al mio paese
Geolier e Achille Lauro per il singolo Per noi 6

Geolier e Achille Lauro insieme per la prima volta: arriva “Per noi”
Vasco Rossi, Max Pezzali, Geolier e Olly protagonisti del calendario dei concerti 2027 in Italia con tour e date aggiornate. 7

Concerti 2027 in Italia: tutte le date annunciate, stadio per stadio
I giudici di X Factor 2026 al bancone dello studio con la conduttrice Giorgia 8

X Factor 2026, le esibizioni e i verdetti della prima puntata delle Audizioni
Logo di X Factor 2026 su sfondo sfumato rosa, arancione e giallo 9

X Factor 2026, dove rivedere la prima puntata delle Audizioni
Luciano Ligabue sul palco dell’Unipol Dome di Milano durante il concerto che anticipa il tour negli stadi del 2026 10

Ligabue scaletta tour 2026: tutte le canzoni di La Notte di Certe Notti

Cerca su A.M.I.