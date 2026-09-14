I The Kolors porteranno il loro tour nel 2027 tra Europa, Stati Uniti e Canada. La band ha annunciato Europe, USA & Canada Tour 2027, una nuova tournée internazionale con 16 concerti in programma tra aprile e novembre. Le date toccheranno otto Paesi europei prima del debutto dal vivo in Nord America.
Il tour partirà il 5 aprile 2027 da Basilea e si concluderà il 19 novembre a Los Angeles. Per i The Kolors sarà un ulteriore passo nel percorso internazionale avviato negli ultimi anni, dopo i concerti europei tra il 2024 e il 2025.
The Kolors concerti 2027: date dell’Europe, USA & Canada Tour
La prima parte del tour si svolgerà ad aprile tra Svizzera, Austria e Germania. In autunno i The Kolors torneranno in Europa con cinque concerti tra Regno Unito, Belgio, Lussemburgo, Spagna e Polonia, prima delle sei date previste a novembre tra Stati Uniti e Canada.
|Data
|Città
|Biglietti
|5 apr 2027
|Basilea
Volkshaus
|In vendita dal 16 settembre
|6 apr 2027
|Zurigo
X-TRA
|In vendita dal 16 settembre
|8 apr 2027
|Innsbruck
Music Hall Innsbruck
|In vendita dal 16 settembre
|11 apr 2027
|Francoforte
Batschkapp
|In vendita dal 16 settembre
|12 apr 2027
|Monaco di Baviera
Kesselhaus
|In vendita dal 16 settembre
|7 ott 2027
|Londra
Shepherd’s Bush Empire
|In vendita dal 16 settembre
|9 ott 2027
|Bruxelles
La Madeleine
|In vendita dal 16 settembre
|10 ott 2027
|Lussemburgo
Den Atelier
|In vendita dal 16 settembre
|13 ott 2027
|Barcellona
Sala Apolo
|In vendita dal 16 settembre
|16 ott 2027
|Varsavia
Progresja
|In vendita dal 16 settembre
|6 nov 2027
|Atlantic City (NJ)
Hard Rock Casino
|In vendita dal 16 settembre
|7 nov 2027
|Boston (MA)
Berklee Performance Center
|In vendita dal 16 settembre
|10 nov 2027
|Chicago (IL)
Des Plaines Theatre
|In vendita dal 16 settembre
|12 nov 2027
|Montreal (Canada)
Rialto Theatre
|In vendita dal 16 settembre
|14 nov 2027
|Toronto (Canada)
Casino Rama Theatre
|In vendita dal 16 settembre
|19 nov 2027
|Los Angeles (CA)
Whisky a Go Go
|In vendita dal 16 settembre
La pre-sale partirà martedì 15 settembre 2026, mentre la vendita online aprirà mercoledì 16 settembre sul sito ufficiale dei The Kolors.
Il tour internazionale dei The Kolors nel 2027
Europe, USA & Canada Tour 2027 sarà diviso in tre blocchi. Dopo le cinque date di aprile tra Svizzera, Austria e Germania, la tournée riprenderà il 7 ottobre da Londra per attraversare Regno Unito, Belgio, Lussemburgo, Spagna e Polonia.
Il passaggio più significativo arriverà a novembre con il debutto del tour in Nord America. Sono sei gli appuntamenti annunciati tra Stati Uniti e Canada: Atlantic City, Boston, Chicago, Montreal, Toronto e, per la chiusura, Los Angeles.
Il nuovo tour arriva dopo una fase in cui la presenza internazionale dei The Kolors è cresciuta anche sul fronte live. Tra il 2024 e il 2025 la band ha infatti suonato in diversi Paesi europei, con tutte le date del tour 2025 sold out.
The Kolors tour 2027: la scaletta
La scaletta dell’Europe, USA & Canada Tour 2027 non è ancora disponibile. Il tour partirà il 5 aprile 2027 da Basilea e aggiorneremo questa sezione dopo il primo concerto con la setlist effettivamente eseguita dalla band.
Nel repertorio recente dei The Kolors trovano spazio singoli come Rolling Stones, pubblicato il 27 marzo 2026 e arrivato al primo posto della classifica EarOne Airplay, insieme alle hit che negli ultimi anni hanno segnato il percorso della band, da Italodisco a Un ragazzo una ragazza, Karma, Tu con chi fai l’amore e Pronto come va.
Nel 2026 i The Kolors hanno inoltre collaborato con Serena Brancale nel singolo Partenope di Merk & Kremont, arrivato al primo posto della classifica EarOne.