I The Kolors porteranno il loro tour nel 2027 tra Europa, Stati Uniti e Canada. La band ha annunciato Europe, USA & Canada Tour 2027, una nuova tournée internazionale con 16 concerti in programma tra aprile e novembre. Le date toccheranno otto Paesi europei prima del debutto dal vivo in Nord America.

Il tour partirà il 5 aprile 2027 da Basilea e si concluderà il 19 novembre a Los Angeles. Per i The Kolors sarà un ulteriore passo nel percorso internazionale avviato negli ultimi anni, dopo i concerti europei tra il 2024 e il 2025.

The Kolors concerti 2027: date dell’Europe, USA & Canada Tour

La prima parte del tour si svolgerà ad aprile tra Svizzera, Austria e Germania. In autunno i The Kolors torneranno in Europa con cinque concerti tra Regno Unito, Belgio, Lussemburgo, Spagna e Polonia, prima delle sei date previste a novembre tra Stati Uniti e Canada.

The Kolors · Europe, USA & Canada Tour 2027 Data Città Biglietti 5 apr 2027 Basilea

Volkshaus In vendita dal 16 settembre 6 apr 2027 Zurigo

X-TRA In vendita dal 16 settembre 8 apr 2027 Innsbruck

Music Hall Innsbruck In vendita dal 16 settembre 11 apr 2027 Francoforte

Batschkapp In vendita dal 16 settembre 12 apr 2027 Monaco di Baviera

Kesselhaus In vendita dal 16 settembre 7 ott 2027 Londra

Shepherd’s Bush Empire In vendita dal 16 settembre 9 ott 2027 Bruxelles

La Madeleine In vendita dal 16 settembre 10 ott 2027 Lussemburgo

Den Atelier In vendita dal 16 settembre 13 ott 2027 Barcellona

Sala Apolo In vendita dal 16 settembre 16 ott 2027 Varsavia

Progresja In vendita dal 16 settembre 6 nov 2027 Atlantic City (NJ)

Hard Rock Casino In vendita dal 16 settembre 7 nov 2027 Boston (MA)

Berklee Performance Center In vendita dal 16 settembre 10 nov 2027 Chicago (IL)

Des Plaines Theatre In vendita dal 16 settembre 12 nov 2027 Montreal (Canada)

Rialto Theatre In vendita dal 16 settembre 14 nov 2027 Toronto (Canada)

Casino Rama Theatre In vendita dal 16 settembre 19 nov 2027 Los Angeles (CA)

Whisky a Go Go In vendita dal 16 settembre

La pre-sale partirà martedì 15 settembre 2026, mentre la vendita online aprirà mercoledì 16 settembre sul sito ufficiale dei The Kolors.

Il tour internazionale dei The Kolors nel 2027

Europe, USA & Canada Tour 2027 sarà diviso in tre blocchi. Dopo le cinque date di aprile tra Svizzera, Austria e Germania, la tournée riprenderà il 7 ottobre da Londra per attraversare Regno Unito, Belgio, Lussemburgo, Spagna e Polonia.

Il passaggio più significativo arriverà a novembre con il debutto del tour in Nord America. Sono sei gli appuntamenti annunciati tra Stati Uniti e Canada: Atlantic City, Boston, Chicago, Montreal, Toronto e, per la chiusura, Los Angeles.

Il nuovo tour arriva dopo una fase in cui la presenza internazionale dei The Kolors è cresciuta anche sul fronte live. Tra il 2024 e il 2025 la band ha infatti suonato in diversi Paesi europei, con tutte le date del tour 2025 sold out.

The Kolors tour 2027: la scaletta

La scaletta dell’Europe, USA & Canada Tour 2027 non è ancora disponibile. Il tour partirà il 5 aprile 2027 da Basilea e aggiorneremo questa sezione dopo il primo concerto con la setlist effettivamente eseguita dalla band.

Nel repertorio recente dei The Kolors trovano spazio singoli come Rolling Stones, pubblicato il 27 marzo 2026 e arrivato al primo posto della classifica EarOne Airplay, insieme alle hit che negli ultimi anni hanno segnato il percorso della band, da Italodisco a Un ragazzo una ragazza, Karma, Tu con chi fai l’amore e Pronto come va.

Nel 2026 i The Kolors hanno inoltre collaborato con Serena Brancale nel singolo Partenope di Merk & Kremont, arrivato al primo posto della classifica EarOne.