Sal Da Vinci porta la sua musica nel cuore di Napoli: annunciato il live a Piazza del Plebiscito

Sal Da Vinci annuncia un appuntamento storico per la sua carriera: il 6 settembre 2025, per la prima volta, il cantautore si esibirà in concerto a Piazza del Plebiscito a Napoli con uno spettacolo unico, Stasera che sera! Special Edition.

Dopo aver conquistato il Teatro Augusteo con il suo show Stasera… che sera!, spettacolo con 24 repliche tutte sold out che hanno radunato oltre 40.000 spettatori, l’artista partenopeo si prepara a un nuovo appuntamento live per celebrare 40 anni di carriera.

Quello che sarà in scena a Settembre sarà concerto speciale, un omaggio alla sua città, che per una notte si trasformerà in un immenso teatro a cielo aperto. L’appuntamento segnerà anche l’apertura della stagione dei grandi live in Piazza del Plebiscito, una delle location più iconiche di Napoli.

Lo show, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, vedrà Sal Da Vinci ripercorrere i successi della sua carriera tra musica e spettacolo, per un’esperienza imperdibile.







Sal da vinci, dal boom di rossetto e caffè a piazza del plebiscito

Parallelamente al successo teatrale, continua anche il percorso discografico dell’artista che ha lanciato negli scorsi mesi il singolo Non è vero che sto bene ed è stato ospite dei The Kolors nella serata delle cover del Festival di Sanremo per cantare la super hit Rossetto e Caffè.

Il brano, ricordiamo, ha superato 80 milioni di visualizzazioni su YouTube e conquistato due dischi di platino. Il videoclip è stato il video più visto in Italia nel 2024 e ancora oggi occupa la Top 10 della classifica YouTube Italia.