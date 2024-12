Sal Da Vinci torna il nuovo singolo “Non è vero che sto bene” e la Christmas Edition di “Rossetto e caffè”

Dopo la rinascita del suo brano Rossetto e caffè, diventato anche un fenomeno virale su tutti i social con oltre 100 milioni di ascolti e 24 settimane in classifica, Sal Da Vinci torna con il nuovo singolo Non è vero che sto bene, uscito venerdì 20 dicembre su tutte le piattaforme digitali.

Non è vero che sto bene è un inno alla fragilità dell’animo umano, un brano che esplora le complessità dell’amore e dei sentimenti umani tra conflitti e fragilità, intrecciando parole e melodie. Si celebra anche la forza dell’amore – puro, sincero e indomabile – capace di prevalere su ogni ostacolo che la vita ci pone davanti.

Sal Da Vinci ci spiega: «Molto spesso fingiamo di essere forti, ma la serenità arriva solo quando ritroviamo l’armonia con la persona amata. È un sentimento che, pur attraversando momenti di tormento, dà significato e pienezza alla vita».

SAL DA VINCI, CONCERTi AL TEATRO AUGUSTEO DI NAPOLI

Inoltre, dal 13 dicembre Sal Da Vinci è in concerto al Teatro Augusteo di Napoli con “Stasera… Che sera!“, il nuovo concerto-spettacolo dell’artista che ha già registrato un successo enorme in prevendita, staccando oltre 20 mila biglietti e costringendo a riaprire più volte le vendite per soddisfare la richiesta del pubblico.

Si tratta di una serie di concerti one-man-show che andrà avanti fino a gennaio e che mescola musica, danza e racconti con una scenografia maestosa, composta da un corpo di ballo di 8 performer, 11 musicisti e coristi e numerosi costumi.

Sal Da Vinci lo anticipa così: «Non c’è una trama, ma un dialogo diretto e spontaneo con il pubblico. Sarà un’occasione per celebrare insieme l’amore e la musica, trasformando il teatro in un vero e proprio salone delle feste».

Per info e biglietti, è possibile visitare il sito di TicketOne.

SAL DA VINCI, LA CHRISTMAS EDITION DI “ROSSETTO E CAFFÈ”

Dopo l’uscita di Non è vero che sto bene, Sal Da Vinci ha deciso di regalare al suo pubblico la versione natalizia e reinterpretata di Rossetto e Caffè, che sarà anche la colonna sonora di Radio Marte per queste feste.

Il brano è accompagnato da un video che mostra Sal Da Vinci in studio di registrazione mentre canta e una carrellata di speaker dell’emittente impugnare cartelli con gli auguri di Natale.