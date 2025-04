Sal Da Vinci annuncia un’estate 2025 live: ecco le date

Sal Da Vinci annuncia le prime date del tour che lo vedrà impegnato questa estate 2025. L’artista si esibirà in location suggestive, in attesa dell’evento live Stasera che sera! Special edition in Piazza del Plebiscito a Napoli.

Il 2024 è stato per l’artista un anno di successi e soddisfazioni. Il brano Rossetto e Caffè ha conquistato due dischi di platino e totalizzato oltre 80 milioni di visualizzazioni su YouTube. L’ultimo singolo, Non è vero che sto bene, è stato accolto con entusiasmo dal pubblico e dalla critica. Adesso, Sal Da Vinci è pronto a portare la sua musica dal vivo con una serie di concerti.

Il tour si preannuncia come un viaggio attraverso la musica e la carriera dell’artista. E ciò avverrà in luoghi che raccontano la storia e la bellezza dell’Italia.

Tappa conclusiva sarà l’appuntamento del 6 settembre con Stasera che sera! Special edition. Con questa serata-evento Sal Da Vinci festeggerà i suoi oltre 40 anni di carriera e si esibirà per la prima volta in uno dei luoghi simbolo della città di Napoli: Piazza del Plebiscito.

Sal Da Vinci, live 2025

Ecco le date annunciate del tour, prodotto e distribuito da Vivo Concerti:

19 luglio 2025 | TERMOLI (CB) – Teatro Verde

26 luglio 2025 | PALERMO – Teatro di Verdura

27 luglio 2025 | CATANIA – Villa Bellini

5 agosto 2025 | TRANI (BAT) – Monastero di Colonna

6 agosto 2025 | LECCE – Cave del Duca

8 agosto 2025 | FORTE DEI MARMI (LU) – Villa Bertelli

10 agosto 2025 | CASTIGLIONCELLO (LI) – Castello Pasquini

13 agosto 2025 | DIAMANTE (CS) – Tirreno Festival

14 agosto 2025 | ROCCELLA JONICA (RC) – Roccella Summer Festival

18 agosto 2025 | CASTEL DI SANGRO (AQ) – Vette Sonore

I biglietti sono già disponibili sui principali circuiti di prevendita e da mercoledì 9 aprile 2025 anche nei punti vendita autorizzati. Per info e biglietti si può visitare il sito http://www.vivoconcerti.com/.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI