Raphael Gualazzi propone tre diversi live per la sua estate in musica

Raphael Gualazzi torna dal vivo a partire da maggio 2025. Il cantautore e musicista ha annunciato le prime date del tour che lo vedrà impegnato con tre diversi progetti live: in pianoforte solo, con il suo quintetto, e con Orchestra.

Gualazzi si esibirà nei festival musicali e nelle principali piazze italiane. Nelle serate piano e voce, l’artista propone un racconto in musica restituendo alle canzoni la loro dimensione più autentica. Il live ripercorre il repertorio spaziando da brani scritti per colonne sonore a composizioni su arie d’opera, da omaggi alla tradizione afro-americana, a rivisitazioni di memorabili temi della musica italiana e internazionale.

L’altro progetto live di Raphael Gualazzi prevede la presenza del suo quintetto. L’artista scrive le sue canzoni, le arrangia, le dirige e interagisce con i musicisti attraverso pianoforte, voce e ukulele. Il quintetto, consolidato ormai da più di un decennio di collaborazioni, vede coinvolti musicisti di grande talento e versatilità. Si tratta di Anders Ulrich al contrabbasso, Luigi Faggi alla tromba, Michele “Mecco” Guidi all’organo Hammond e tastiera, Gianluca Nanni alla batteria.

Con questa formazione, Gualazzi propone al pubblico non solo i propri successi, ma anche composizioni soul, jazz, pop e swing. Ad impreziosire lo spettacolo, vi sono momenti in trio e piano solo, che omaggiano celebri arie d’opera o temi cari all’artista.

Il terzo live che Raphael Gualazzi presenta, è il concerto con l’Orchestra diretta dal Maestro Stefano Nanni. Durante questo spettacolo, l’artista racconta le sue composizioni più interessanti dal 2005 a oggi, rivelando anche brani dei suoi esordi che raramente ha eseguito dal vivo.

Il calendario di Raphael Gualazzi live 2025

Ecco le date degli spettacoli dal vivo, ad oggi annunciati:

11 maggio – Bagnacavallo (RA) presso Torre di Traversara per Ravenna Festival (in quintetto)

28 maggio – Milano per La Milanesiana (Piano solo)

30 maggio – Fano (PU) per Brodetto Fest (in quintetto)

31 maggio – Monopoli (BA) in Piazza Vittorio Emanuele per Monopolele (Piano solo)

16 giugno – Rivoli (TO) al Parco G. Salvemini per Sguardi Live (Piano solo)

26 giugno – Casale Monferrato (AL) con l’Orchestra Maderna

5 luglio – Venaus (TO) all’Arena delle Alpi per Borgate dal Vivo Festival (in Trio)

15 luglio – Cesena (Piano solo)

16 luglio – Castel San Pietro Terme per Emilia Romagna Festival (Piano solo)

20 luglio – Scolacium (CZ) live con Orchestra Scolacium

1 agosto – Roma presso la Casa del Jazz per Summertime 2025 (in quintetto)

8 agosto – Civitanova Marche (MC) allo Shada Club (Piano solo)

12 agosto – Sassari in Piazza Monica Moretti per il Festival Abbabula con l’Orchestra Ente Lirico De Carolis

13 agosto – Neoneli (OR) con l’Orchestra Ente Lirico De Carolis per il Festival Dromos

22 agosto – Sanremo con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Il calendario è in aggiornamento. Il tour è stato definito da Kino Music in collaborazione con Baobab Music e con International Music & Arts. Novità e informazioni sui concerti si possono trovare sul sito ufficiale dell’artista www.raphaelgualazzi.com.

