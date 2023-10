Raphael Gualazzi e la sua capacità di sperimentazione nel nuovo album “Dreams”

Raphael Gualazzi ha lanciato il nuovo album di inediti “Dreams”, fuori dal 6 ottobre per CAM Sugar.

La prestigiosa label CAM Sugar ha nel suo palmares i master originali dei più grandi maestri della musica internazionale come Ennio Morricone, Piero Piccioni, Stelvio Cipriani, Armando Trovajoli, Piero Umiliani, Nicola Piovani, Philippe Sarde, François De Roubaix e molti altri grandi compositori.

Le sonorità di “Dreams” introducono in un mondo onirico fatto di atmosfere sognanti e dal respiro internazionale.

Le composizioni di Raphael Gualazzi sono capici di far sognare con immagini che la musica ricrea permettendo di conoscere a fondo le emozioni, nel sottile e costante compromesso tra temporaneità e percezione.

“Questo progetto celebra i sogni

Tutti i sogni

Sogni di uguaglianza

Sogni nel cassetto

Sogni onirici, esoterici e mistici

Sogni anacronistici

Sogni terapeutici e sogni guaritori

Premonitori

Sogni senza tempo

Impostori

Sogni senza fama e senza tetto

Sogni per diletto

Sogni melanconici e trionfanti

Sogni che han vissuto in tanti

Sogni vulnerabili e coscienti

Sogni fragili e presenti

Il sogno come un viaggio

Un sogno di coraggio

Il sogno epifanico attraversa la musica come rivelazione dell’anima

Il sogno è multiforme e libero nella sua autenticità

Il sogno è Verità”



Raphael Gualazzi – “Dreams”

L’album è composto da dodici tracce inedite in italiano e in inglese nei formati cd e vinile e vinile autografato.

Nella versione digitale, le tracce sono quindici con l’aggiunta delle 3 bonus track “Coltivatori Lunari”, “Poi si vedrà” e “Il giro”, sigla del Giro d’Italia 2023.

L’album presenta la volontà e innata capacità di sperimentazione dell’artista marchigiano.

Si articola in musica classica, ritmi African funk, sonorità Drum&Bass, armonie new soul, influenze jazz di Errol Garner, Thelonious Monk e Coleman Hawkins, sentori di musica elettronica, soul e R&B anni ’70-‘80 fino ad atmosfere disco si fondono in un mix di composizioni condite da sintetizzatori analogici, tastiere vintage, percussioni tribali e colori vocali del soul vecchia scuola.

In “Dreams” c’è la partecipazione di Emma Morton, la co-scrittura di Federico Capponi e quella di Jacopo Ettorre e Giordano Colombo.

I contributi musicali, invece, spaziano dagli arrangiamenti del maestro Stefano Nanni fino alla partecipazione di Tony Canto e Pippo Caballà, dei Mamakass e del duo salentino Yorker (Antonio De Marianis e Gino Semeraro).

L’intero progetto è stato registrato e mixato al Marzi Recording Studio di Daniele Marzi, ingegnere del suono che ha avuto un ruolo artistico oltre che tecnico affiancando Raphael Gualazzi alla produzione dei brani che compongono l’album.

