Pupo annuncia il tour mondiale e fa tappa anche in Russia

Pupo annuncia il tour mondiale, dal titolo Pupo 50…. storia di un equilibrista. Quest’anno, infatti, il cantautore toscano festeggia i 50 anni di carriera. Ma non solo: il prossimo 11 settembre compirà 70 anni d’età.

Si tratta di due traguardi importanti che Pupo vuole celebrare con il pubblico. Per il giorno del compleanno sono previsti grandi festeggiamenti a Ponticino (AR), suo paese natìo. Il cantautore festeggerà l’anniversario di carriera in giro per il Mondo. Il tour Pupo 50…. storia di un equilibrista, partito il 13 luglio da Arezzo, toccherà ben quattro continenti: dall’Europa agli Stati Uniti, dall’America del Sud all’Australia, passando per la Russia, l’Uzbekistan e il Kazakistan.

Pupo 50…. storia di un equilibrista sarà l’occasione per ascoltare i grandi successi del repertorio di Pupo. Oltre a questi brani, l’artista proporrà anche le nuove canzoni del suo ultimo album Insieme, pubblicato il 4 luglio.

Il tour è partito il 13 luglio con un inizio travolgente al Mengo Music Fest. Oltre 7.000 persone presenti ad Arezzo per il suo concerto,

Le date di “Pupo 50… storia di un equilibrista”

Ecco le date, ad oggi confermate, di Pupo 50…storia di un equilibrista:

13 LUGLIO 2025 – AREZZO – MEN.GO FESTIVAL

21, 22 e 23 AGOSTO 2025 – LA VALLETTA – PJAZZA TEATRU RJAL

11 SETTEMBRE 25 – PONTICINO (AR) FESTEGGIAMENTI DEL 70ESIMO COMPLEANNO

4 OTTOBRE 2025 – MOSCA – LIVE ARENA

25 OTTOBRE 2025 – SALERNO – TEATRO AUGUSTEO

7 NOVEMBRE 2025 – MONTREAL – TEATRO RIALTO

8 NOVEMBRE 2025 – NIAGARA FALLS – AVALON THEATRE

11 DICEMBRE 2025 – SANPIETROBURGO

31 DICEMBRE 2025 – ROMA – NUVOLA DI FUKSAS

Calendario 2026

GENNAIO 2026 – UZBEKISTAN – SAMARCANDA

GENNAIO 2026 – KAZAKISTAN – ASTANA

GENNAIO 2026 – KAZAKISTAN – ALMATY

05 MARZO 2026 – SVIZZERA – ZURIGO – VOLKSHAUS THEATER

06 MARZO 2026 – GERMANIA – FRIBURGO – KONZERTHAUS

07 MARZO 2026 – GERMANIA – COLOGNA – SARTORY SAAL

13 MARZO 2026 – RUSSIA – KRASNODAR

14 MARZO 2026 – RUSSIA – ROSTOV

15 MARZO 2026 – RUSSIA – SOCHI

APRILE 2026 – USA – CHICAGO

APRILE 2026 – USA – ATLANTIC CITY

APRILE 2026 – USA – NEW YORK

APRILE 2026 – USA – LAS VEGAS

APRILE 2026 – ARGENTINA – BUENOS AIRES

APRILE 2026 – BRASILE – RIO

01 MAGGIO 2026 – AUSTRALIA – SYDNEY – STATE THEATRE

02 MAGGIO 2026 – AUSTRALIA – MELBOURNE – THE PALAIS

03 MAGGIO 2026 – AUSTRALIA – ADELAIDE – THE BARTON THEATRE

09 MAGGIO 2026 – SVIZZERA – LUGANO – PALAZZO DEI CONGRESSI

10 MAGGIO 2026 – SVIZZERA – BIENNE – PALAIS DES CONGRÈS

22 MAGGIO 2026 – GERMANIA – ROSENHEIM – KUKO

23 MAGGIO 2026 – GERMANIA – ESSLINGEN – NECKAR FORUM

24 MAGGIO 2026 – GERMANIA – MANNHEIM – CONGRESS CENTER ROSENGARTEN – MUSENSAAL

27 MAGGIO 2026 – ITALIA – FIRENZE – TEATRO VERDI

Il calendario è in aggiornamento.

Foto di Angelo Trani