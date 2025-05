Pupo conquista la vetta in Austria con Insieme, nuovo singolo in stile schlager

Pupo conquista l’Austria: il suo nuovo singolo Insieme ha raggiunto il primo posto nella classifica radiofonica dedicata alla schlager music.

Genere amatissimo nei Paesi di lingua tedesca, la schlager music fonde melodie semplici, testi romantici e un sound pop-folk di facile presa. Da sempre molto trasmessa in radio e TV, è perfetta per il pubblico generalista e ha reso popolari artisti come Helene Fischer, Andrea Berg e, tra gli italiani, lo stesso Pupo e Albano.

Pupo conquista la classifica schlager in Austria con Insieme

Pupo, nome d’arte di Enzo Ghinazzi, torna a far parlare di sé all’estero: il suo nuovo singolo Insieme, interamente in italiano, ha raggiunto il primo posto nella classifica radiofonica austriaca riservata alla schlagermusik.

Il brano, scritto insieme al produttore tedesco David Brandes (fondatore della storica etichetta Bros Music), anticipa l’uscita del nuovo album omonimo, atteso per il prossimo 4 luglio 2025.

Un ritorno internazionale tra promozione e nuove sonorità

Con Insieme, Pupo torna protagonista anche fuori dai confini italiani. Il singolo ha da subito trovato spazio nelle principali radio di Austria, Germania e Svizzera, dove l’artista è molto amato da anni e il suo repertorio continua a essere trasmesso regolarmente.

Il nuovo progetto è frutto della lunga amicizia e collaborazione tra l’artista toscano e Brandes, già al lavoro insieme in passato. Il sound del brano, che unisce melodia italiana e ritornello orecchiabile in pieno stile schlager, ha conquistato il pubblico delle radio austriache, portandolo direttamente in vetta.