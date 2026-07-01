1 Luglio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
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1 Luglio 2026

Pooh, dopo l’estate arrivano i palasport: tutte le date del tour autunno 2026

Dopo il tour estivo, i Pooh portano Pooh 60 – La nostra storia nei palasport italiani con quindici concerti e lo speciale Notte a sorpresa a Bologna.

Tour di Oriana Meo
I Pooh sul palco durante il tour 2026, immagine del tour autunno nei palasport italiani.
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I Pooh torneranno nei palasport nell’autunno 2026 con una nuova leg di Pooh 60 – La nostra storia, il progetto live che celebra i sessant’anni della band. Dopo i concerti estivi in tutta Italia, il tour si sposterà nei grandi palazzetti con quindici appuntamenti tra settembre e ottobre, culminando con lo speciale Pooh 60 – La nostra storia – Notte a sorpresa all’Unipol Arena di Bologna.

La tournée nei palasport prenderà il via il 25 settembre 2026 con la doppia data zero alla ChorusLife Arena di Bergamo e attraverserà alcune delle principali città italiane prima della conclusione fissata per il 31 ottobre a Bari.

Pooh concerti autunno 2026: le date nei palasport

Data Location Città
25 settembre 2026 ChorusLife Arena Bergamo
SOLD OUT
26 settembre 2026 ChorusLife Arena Bergamo
SOLD OUT
2 ottobre 2026 Nelson Mandela Forum Firenze
3 ottobre 2026 Nelson Mandela Forum Firenze
10 ottobre 2026 Inalpi Arena Torino
11 ottobre 2026 Inalpi Arena Torino
15 ottobre 2026 Palazzo dello Sport Roma
16 ottobre 2026 Palazzo dello Sport Roma
18 ottobre 2026 Unipol Forum Milano
19 ottobre 2026 Unipol Forum Milano
24 ottobre 2026 Unipol Arena Bologna – Notte a sorpresa
27 ottobre 2026 Palasele Eboli
28 ottobre 2026 Palasele Eboli
30 ottobre 2026 Palaflorio Bari
31 ottobre 2026 Palaflorio Bari

Pooh 60 – La nostra storia arriva nei palasport

Dopo il tour estivo, il progetto dedicato ai sessant’anni dei Pooh cambia dimensione e si trasferisce nei principali palasport italiani. La band porterà sul palco uno spettacolo costruito attorno ai brani più rappresentativi del proprio repertorio, ripercorrendo oltre sei decenni di carriera.

La tournée prenderà il via con due date zero alla ChorusLife Arena di Bergamo, entrambe già sold out, prima di raggiungere Firenze, Torino, Roma, Milano, Bologna, Eboli e Bari.

Notte a sorpresa: il concerto speciale dei Pooh a Bologna

L’appuntamento più atteso della tournée sarà quello del 24 ottobre 2026 all’Unipol Arena di Bologna, città dove nel 1966 è iniziata la storia dei Pooh.

Pooh 60 – La nostra storia – Notte a sorpresa sarà una serata speciale con ospiti, contenuti inediti, contributi video e una scaletta dedicata alla celebrazione dei sessant’anni della band. L’evento renderà omaggio anche a Valerio Negrini, cofondatore e storico autore del gruppo, che nel 2026 avrebbe compiuto ottant’anni.

Il percorso dei Pooh

I Pooh nascono nel 1966 e sono una delle band più longeve della musica italiana. Nel corso della loro carriera hanno pubblicato decine di album e costruito un repertorio che attraversa oltre sessant’anni di storia del pop italiano, con brani diventati punti fermi dei loro concerti.

La formazione oggi riunisce Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli. Il progetto Pooh 60 – La nostra storia celebra questo traguardo riportando dal vivo i grandi classici della band e ricordando anche il contributo di Valerio Negrini, cofondatore e storico autore dei testi.

La scaletta del tour Pooh 60 – La nostra storia

La scaletta definitiva della leg nei palasport sarà disponibile dopo la data zero di Bergamo. Il concerto dovrebbe mantenere l’impianto dello spettacolo già visto nel corso del 2026, con una selezione dei brani più rappresentativi della carriera dei Pooh.

Biglietti e prevendite

I biglietti per i concerti autunnali dei Pooh sono disponibili su TicketOne e nei punti vendita autorizzati. Le due date zero di Bergamo risultano già sold out, mentre restano in vendita i biglietti per gli altri appuntamenti del tour.

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