La storia infinita dei Pooh continua live da settembre con partenza dal Teatro Antico di Taormina

Pooh Scaletta tour 2023… la storica band porterà live molti 56 brani della raccolta AMICIXSEMPRE 2023 uscita per Warner Music Italy qualche settimana fa.

Dopo aver portato a casa un sold out allo Stadio San Siro di Milano e un grande concerto allo Stadio Olimpico di Roma con ospiti i ragazzi de Il Volo, i Pooh da settembre saranno live in tutta Italia con una serie di appuntamenti che sta letteralmente andando sold out e che ha già visto aggiungersi a grande richiesta nuove dati appuntamenti.

Queste tutte le date in calendario ad oggi per il tour prodotto e organizzato da Friends & Partners e Color Sound.

16 SETTEMBRE – TEATRO ANTICO – TAORMINA

17 SETTEMBRE – TEATRO ANTICO – TAORMINA

19 SETTEMBRE – TEATRO VALLE DEI TEMPLI – AGRIGENTO

21 SETTEMBRE – ARENA FLEGREA – NAPOLI

24 SETTEMBRE – VILLA MANIN – CODROIPO (UD)

27 SETTEMBRE – FIERA – BERGAMO

29 SETTEMBRE – ARENA DI VERONA SOLD OUT

30 SETTEMBRE – ARENA DI VERONA SOLD OUT

1 OTTOBRE – ARENA DI VERONA SOLD OUT

5 OTTOBRE – MEDIOLANUM FORUM – MILANO

6 OTTOBRE – MEDIOLANUM FORUM – MILANO

7 OTTOBRE – UNIPOL ARENA – BOLOGNA

13 OTTOBRE – PALA ALPITOUR – TORINO

14 OTTOBRE – NELSON MANDELA FORUM – FIRENZE SOLD OUT

15 OTTOBRE – NELSON MANDELA FORUM – FIRENZE

18 OTTOBRE – PALA FLORIO – BARI

