Un nuovo viaggio per i Pooh: oltre 20 date nelle location più belle d’Italia

I POOH sono la band più longeva e significativa della musica italiana e con oltre 50 anni di carriera, hanno segnato la storia della musica italiana con il loro stile unico e inconfondibile. All’attivo hanno 30 album oltre a raccolte e dischi live per un totale di oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.

Dopo il grande successo del tour del 2023, che li ha visti esibirsi in stadi, all’Arena di Verona, in arene estive e nei palasport, i POOH sono pronti a tornare live anche nel 2024 con “POOH – AMICI X SEMPRE Estate 2024”, portando la loro musica nelle location più suggestive e incantevoli d’Italia, tra cui la magica Piazza San Marco di Venezia.

Roby, come si fa a mettere in piedi una scaletta per un concerto avendo tutte queste canzoni?

Per noi è sempre stata una grande difficoltà: abbiamo inciso molti brani e molti di questi sono diventati successi, ma un concerto non può durare più di tre ore. Dobbiamo contenere lo spettacolo in due ore e quaranta minuti che è il massimo consentito. Dal momento che abbiamo davvero parecchi brani, invece di eseguirli per intero, facciamo due strofe e un ritornello, per esempio. E poi ci sono i medley, che ci permettono di eseguire 12 o 13 brani in 10-15 minuti. Quando tu fai l’introduzione, due strofe e l’inciso, il brano è andato. Questi accorgimenti ci permettono di eseguire più brani e di accontentare tutti.

Dody avete previsto collaborazioni o momenti speciali in questo tour?



Come diceva Roby, già noi abbiamo da proporre un nostro repertorio ampio e quindi dare spazio agli ospiti significherebbe prolungare il concerto oltre le tre ore. Perciò, non abbiamo ancora stabilito nulla, ma credo che potrebbe essere una cosa da fare in un altro momento.

Per quanto riguarda i momenti speciali, ci saranno delle novità in alcune date specifiche. Ad esempio, a Marostica saremo accompagnati da una grande orchestra sinfonica diretta dal maestro Diego Basso. Già la scorsa estate avevamo accennato a qualcosa con due quartetti d’archi che ci accompagnavano, ma questa volta sarà una vera orchestra sinfonica, il che aggiungerà grande bellezza al concerto. Anzi mi sentirei di definire questo tour come il concerto della grande bellezza, anche perché le location di questi concerti sono straordinarie: Piazza San Marco mi fa pensare a Paul McCartney, Pompei ai Pink Floyd.

Red, quali sono le sfide musicali e logistiche di esibirsi in luoghi particolari rispetto ai palazzetti o agli stadi?

Innanzitutto, la nostra musica rispetta l’arte, la melodia e l’armonia, grazie al respiro pucciniano che caratterizza le nostre arie più famose e quindi musicalmente ci sentiamo allineati con l’ambiente in cui andremo a suonare. Inoltre, per rispettare queste location utilizzeremo un grande led wall trasparente: quando spegneremo le luci, si vedranno le colonne e tutto ciò che c’è dietro, senza isolare completamente l’ambiente circostante. A Paestum, ad esempio, il bello sarà dietro di noi; a Venezia, anche se avremo la cattedrale davanti, dietro ci saranno i musei. È giusto lasciare spazio e respiro alla bellezza dei luoghi. Proprio in virtù di questo, non abbiamo richiesto troppe scenografie solo per il gusto di averle; tutto è molto basato sulla comunicazione musicale.

Riccardo, quanto pensi che esibirsi in luoghi particolari arricchisca l’esperienza del pubblico rispetto a un palazzetto o San Siro, che può risultare più freddo?

La musica dei Pooh può essere ascoltata ovunque e il fatto che ci sia un pubblico così vario, dai bambini di 7-8 anni fino agli adulti di 60-70 anni, che ci segue ogni giorno, è per noi il regalo più grande in assoluto. In questo momento, però, la vita ci dà l’opportunità di cantare in spazi privilegiati e noi sapremo valorizzarli al meglio. Ascoltare la musica dei Pooh in luoghi meravigliosi di 2-3 mila anni fa sarà un dono per noi, per il pubblico e per tutti quelli che verranno a sentirci.

Roby, ognuno di noi ha un podio, la canzone che preferisce. Quale è la canzone dei Pooh che vi rappresenta o la vostra preferita?



Dal mio punto di vista personale, il brano che ci rappresenta di più è “Parsifal”. Questo brano ha avuto un grande impatto sul nostro percorso musicale ed è stato inserito tra i 50 brani prog del Novecento, il che ci gratifica molto. Certo, “Tanta voglia di lei” è stato il nostro primo grande successo e ha un’importanza indiscutibile, ma “Parsifal” ha qualcosa di speciale e un peso musicale significativo che ha influenzato positivamente la nostra musica da allora in poi.

Red, annuisci… vuoi aggiungere qualcosa?

È una domanda davvero difficile, e ognuno può avere la sua preferenza. Personalmente, mi piace “Uomini Soli” perché è una canzone perfetta, un matrimonio assoluto tra musica e parole. Questo grido disperato al “Dio delle città e dell’immensità” è un momento di pura poesia. Però, sono d’accordo con Roby: “Parsifal” è una pagina molto importante del rock prog, tanto da essere studiata in alcune scuole di musica. È un brano bellissimo e io sarò sempre un grande sostenitore di “Parsifal”, non solo perché è un capolavoro musicale, ma anche perché è l’album in cui sono entrato nei Pooh, il primo che ho realizzato con loro. Sono molto legato a quel disco.

Avete realizzato molti dei vostri sogni nel corso degli anni. Ne avete ancora qualcuno nel cassetto?

Dody: Certo che ci sono dei sogni nel cassetto e ci auguriamo di poterli realizzare anche perché smettere di sognare per un artista è un po’ come morire, no?

Riccardo: Cosa c’è nel cassetto? Il centenario!!! (risata generale)

Roby: Ci sono sogni legati alla musica, sogni legati alla famiglia e sogni personali che vanno oltre la sfera familiare e professionale. Non bisogna lasciarsi condizionare dall’età, perché è una trappola. Io sono il più anziano del gruppo, ma è importante continuare a sognare, immaginando di avere ancora davanti 40 o 50 anni. Anche se sappiamo che non è così, dobbiamo comportarci come se lo fosse, altrimenti smettiamo di sognare.

Red: Penso che senza sogni non hai la motivazione per fare nulla, finisci per essere solo trascinato dalla vita. Invece, i sogni ti permettono di anticipare la vita, perché pensi al domani pur vivendo il presente. La vita è solo oggi, ma grazie ai sogni riesci a guardare un po’ più avanti.

Location straordinarie: Il nuovo tour dei POOH

11-06-2024 – ROMA – TERME DI CARACALLA

12-06-2024 – ROMA – TERME DI CARACALLA

03-07-2024 – SENIGALLIA (AN) – PIAZZA GARIBALDI

05-07-2024 – VENEZIA – PIAZZA SAN MARCO

06-07-2024 – VENEZIA – PIAZZA SAN MARCO

08-07-2024 – FERRARA – FERRARA SUMMER FESTIVAL – PIAZZA ARIOSTEA

12-07-2024 – VILLAFRANCA (VR) – VILLAFRANCA FESTIVAL – CASTELLO SCALIGERO

15-07-2024 – MAROSTICA (VI) – MAROSTICA SUMMER FESTIVAL – PIAZZA CASTELLO

16-07-2024 – MAROSTICA (VI) – MAROSTICA SUMMER FESTIVAL – PIAZZA CASTELLO

18-07-2024 – NICHELINO (TO) – SONIC PARK STUPINIGI – PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI

19-07-2024 – CERNOBBIO (CO) – LE SERRE MUSIC FESTIVAL – VILLA ERBA

22-07-2024 – POMPEI (NA) – BOP BEATS OF POMPEI – ANFITEATRO DEGLI SCAVI

25-07-2024 – FIRENZE – PRATOLINO – MUSART FESTIVAL – PARCO MEDICEO

27-07-2024 – CATTOLICA (RN) – ARENA DELLA REGINA

07-08-2024 – FORTE DEI MARMI (LU) – VILLA BERTELLI LIVE – VILLA BERTELLI

09-08-2024 – ALGHERO (SS) – ALGUER SUMMER FESTIVAL – ANFITEATRO IVAN GRAZIANI

10-08-2024 – SANTA MARGHERITA DI PULA (CA) – FORTE ARENA

12-08-2024 – PAESTUM (SA) – ARENA DEI TEMPLI

14-08-2024 – ROCCELLA IONICA (RC) – ROCCELLA SUMMER FESTIVAL – TEATRO AL CASTELLO

17-08-2024 – CATANIA – VILLA BELLINI

18-08-2024 – CATANIA – VILLA BELLINI

20-08-2024 – PALERMO – VELODROMO PAOLO BORSELLINO

23-08-2024 – BARLETTA (BT) – FOSSATO DEL CASTELLO

24-08-2024 – OSTUNI (BR) – FORO BOARIO

I biglietti per le date sono disponibili in prevendita su Ticketone e punti vendita e prevendite abituali.

