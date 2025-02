Olly raddoppia a Milano e annuncia nuovi concerti. Il calendario aggiornato del tour 2025/2026

Olly: nuovo concerto all’Ippodromo e nuove date per il tour 2025/2026.

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2025 e la rinuncia all’Eurovision Song Contest, Olly continua a collezionare successi. Il primo evento all’Ippodromo Snai San Siro ha registrato il tutto esaurito in soli 30 minuti, con 34.000 biglietti venduti, e ora si aggiunge una nuova data nella stessa location, il 2 settembre 2025, per rispondere alla grandissima richiesta da parte del pubblic.

Ma non finisce qui: il cantautore genovese ha anche annunciato nuove date per il tour 2026, che si aggiungono a un calendario già sold out.

OLLY – NUOVE DATE TOUR 2025/2026

LO RIFARÒ, LO RIFAREMO TOUR 2025

Domenica 4 maggio – VENARIA REALE (TO) @ Teatro Concordia – SOLD OUT

Lunedì 5 maggio VENARIA REALE (TO) @ Teatro Concordia – SOLD OUT

Mercoledì 7 maggio – BOLOGNA @ Estragon – SOLD OUT

Giovedì 8 maggio BOLOGNA @ Estragon – SOLD OUT

Martedì 13 maggio – ROMA @ Atlantico – SOLD OUT

Mercoledì 14 maggio – ROMA @ Atlantico – SOLD OUT

Venerdì 16 maggio – MOLFETTA (BA) Eremo Club – SOLD OUT

Sabato 17 maggio – MOLFETTA (BA) Eremo Club – SOLD OUT

Lunedì 19 maggio – FIRENZE @ Teatro Cartiere Carrara – SOLD OUT

Martedì 20 maggio – FIRENZE @ Teatro Cartiere Carrara SOLD OUT

Giovedì 22 maggio – PADOVA @ Gran Teatro Geox – SOLD OUT

Venerdì 23 maggio – PADOVA @ Gran Teatro Geox – SOLD OUT

LA GRANDE FESTA

Martedì 2 settembre – MILANO @ Ippodromo Snai San Siro – NUOVA DATA

Giovedì 4 settembre – MILANO @ Ippodromo Snai San Siro – SOLD OUT

TUTTA VITA TOUR 2025

Sabato 4 ottobre – GENOVA @ Stadium Genova – SOLD OUT

Domenica 5 ottobre – GENOVA @ Stadium Genova – SOLD OUT

Mercoledì 08 ottobre 2025 – BOLOGNA @ Unipol Arena – NUOVA DATA

Venerdì 10 ottobre – MILANO @ Unipol Forum – SOLD OUT

Martedì 14 ottobre – ROMA @ Palazzo Dello Sport – NUOVA DATA

Mercoledì 15 ottobre – ROMA @ Palazzo Dello Sport – SOLD OUT

Venerdì 17 ottobre – NAPOLI @ Palapartenope – SOLD OUT

TUTTA VITA TOUR 2026

Sabato 7 marzo 2026 – JESOLO (VE) @ Palazzo Del Turismo – SOLD OUT

Domenica 8 marzo 2026 – JESOLO (VE) @ Palazzo del Turismo – NUOVA DATA

Martedì 10 marzo 2026 – FIRENZE @ Nelson Mandela Forum – NUOVA DATA

Mercoledì 11 marzo 2026 – FIRENZE @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

Venerdì 13 marzo 2026 – PESARO @ Vitrifrigo Arena – NUOVA DATA

Lunedì 16 marzo 2026 – BOLOGNA @ Unipol Arena – SOLD OUT

Mercoledì 18 marzo 2026 – TORINO @ Inalpi Arena – SOLD OUT

Venerdì 20 marzo 2026 – MILANO @ Unipol Forum – SOLD OUT

Domenica 22 marzo 2026 – TORINO @ Inalpi Arena – NUOVA DATA

Giovedì 26 marzo 2026 – ROMA @ Palazzo Dello Sport – SOLD OUT

Sabato 28 marzo 2026 – EBOLI (SA) @ Palasele

Lunedì 30 marzo 2026 – BARI @ Palaflorio – SOLD OUT

Con questa serie di nuovi appuntamenti, Olly si conferma come uno degli artisti più richiesti del momento. I biglietti per le nuove date sono già disponibili.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI