Notre Dame De Paris, annunciato il ritorno in Italia nel 2026 con un nuovo cast

A quattro anni di distanza dallo show dedicato al ventennale del suo debutto in Italia, a partire da febbraio 2026 Notre Dame De Paris tornerà sui palchi dei più importanti teatri italiani per celebrare – con un anno di anticipo – un quarto di secolo di emozioni, musica e poesia.

Di fatto, dal suo debutto il 14 marzo 2002 (con la versione italiana prodotta da David Zard e il magistrale adattamento in italiano di Pasquale Panella dei testi di Luc Plamondon) ad oggi Notre Dame De Paris ha riscosso un successo planetario, attraversando 20 Paesi nel mondo con oltre 5.400 spettacoli e conquistando 13 milioni di spettatori internazionali, di cui 4,5 milioni solo in Italia.

“Portare Notre Dame de Paris in Italia è sempre un’emozione profonda. Questa commovente opera popolare tratta temi universali, tocca il cuore di chiunque e ha la straordinaria capacità di superare confini e generazioni“, ha dichiarato Riccardo Cocciante, autore delle musiche dello spettacolo.

Poi, ha aggiunto: “È senza tempo perché si connette con l’anima umana, fragile e in continua ricerca di giustizia e amore. Ed è proprio per questo che rimarrà sempre attuale. La potenza dell’opera vive nel legame speciale che crea con il pubblico, che riesce sempre a immedesimarsi nei destini di Esmeralda e Quasimodo: due esseri umani che lottano contro le ingiustizie della vita e per un amore che sembra impossibile.

La musica, con le sue radici profonde, e la danza, che unisce stili come la breakdance e il balletto classico, danno vita a un’esperienza straordinaria. Lo spettacolo si reinventa così continuamente, continuando a emozionare e a celebrare la bellezza e le fragilità che ci rendono umani.

Con un nuovo cast, non vediamo l’ora di far rivivere questa straordinaria storia, che continua a far breccia nell’anima di chi la guarda a distanza di anni come se fosse la prima volta”.

NOTRE DAME DE PARIS TOUR 2026: date e biglietti

Capolavoro senza tempo – la cui forza risiede nella sua capacità di denunciare le ingiustizie e di parlare a ogni generazione con la stessa intensità – Notre Dame De Paris torna nel 2026 non solo con un nuovo cast, ma anche con una scenografia rinnovata, dominata da un imponente muro che si trasforma in tutto, mentre le tonalità di grigio avvolgono la scena, rendendola sorprendentemente metropolitana, vicina a noi, specchio della moderna realtà urbana in cui viviamo oggi.

Qui di seguito riportiamo tutte le date ad ora annunciate della tournée, prodotta da Clemente Zard e interamente curata e distribuita da Vivo Concerti, nonché tutte le info inerenti l’acquisto dei biglietti:

Dal 26 febbraio al 15 marzo 2026 – Milano @ Teatro Arcimboldi

@ Teatro Arcimboldi Dal 3 al 7 aprile 2026 – Jesolo (VE) @ Palazzo del Turismo

@ Palazzo del Turismo Dal 18 al 19 aprile 2026 – Eboli (SA) @ PalaSele

@ PalaSele Dal 24 al 26 aprile 2026 – Pesaro @ Vitrifrigo Arena

@ Vitrifrigo Arena Dal 7 al 9 maggio 2026 – Reggio Calabria @ PalaCalafiore

@ PalaCalafiore Dal 22 al 24 maggio 2026 – Montichiari (BS) @ PalaGeorge

@ PalaGeorge Dal 27 al 31 maggio 2026 – Lugano @ LAC

@ LAC Dal 1 al 5 luglio 2026 – Genova @ Teatro Carlo Felice

@ Teatro Carlo Felice Dal 22 al 24 luglio 2026 – Ferrara @ Piazza Ariostea

@ Piazza Ariostea Dal 6 all’8 agosto 2026 – Olbia (SS) @ Olbia Arena

@ Olbia Arena Dal 24 al 30 agosto 2026 – Palermo @ Teatro di Verdura

@ Teatro di Verdura Dal 10 al 13 settembre 2026 – Torre del Lago (LU) @ Gran Teatro Giacomo Puccini

@ Gran Teatro Giacomo Puccini Dal 22 al 25 ottobre 2026 – Messina @ PalaRescifina

@ PalaRescifina Dal 28 ottobre al 1 novembre 2026 – Napoli @ PalaPartenope

@ PalaPartenope Dal 10 al 15 novembre 2026 – Bari @ Palaflorio

@ Palaflorio Dal 18 al 22 novembre 2026 – Firenze @ Nelson Mandela Forum

@ Nelson Mandela Forum Dal 27 al 29 novembre 2026 – Conegliano (TV) @ Prealpi SanBiagio Arena

@ Prealpi SanBiagio Arena Dal 4 al 6 dicembre 2026 – Torino @ Inalpi Arena

@ Inalpi Arena Dall’11 al 13 dicembre 2026 – Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

@ Unipol Arena Dal 16 al 22 dicembre 2026 – Trieste @ Teatro Politeama Rossetti

@ Teatro Politeama Rossetti Dal 26 al 29 dicembre 2026 – Roma @ Palazzo dello Sport

I biglietti saranno disponibili online a partire dalle ore 14.00 di martedì 18 marzo, mentre per acquistarli in tutti i punti vendita autorizzati bisognerà attendere le ore 14.00 di domenica 23 marzo.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI