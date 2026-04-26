26 Aprile 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
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26 Aprile 2026

Nicolò Filippucci parte in tour dopo Milano: le prime date dei live estivi

Dopo il debutto ai Magazzini Generali, Nicolò Filippucci annuncia le prime date estive: calendario in aggiornamento e primi indizi sulla scaletta.

Tour di Oriana Meo
Nicolò Filippucci tour 2026 concerti date
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Nicolò Filippucci è pronto a portare dal vivo i brani del suo primo progetto con il “POSTI DOVE ANDARE SUMMER TOUR 2026”. Dopo il debutto ai Magazzini Generali di Milano, l’artista annuncia le prime date dei concerti estivi 2026: un calendario in aggiornamento che segna l’inizio della sua attività live strutturata.

Nicolò Filippucci concerti 2026: date del tour

  • 12 giugno – Oltremodo Festival – Felizzano (AL)
  • 20 giugno – Arena 54 – Corciano (PG)
  • 24 giugno – L’Umbria Che Spacca – Perugia
  • 29 giugno – UnicalFesta – Rende (CS)

Il nuovo tour di Nicolò Filippucci

Il tour estivo arriva a poche settimane dall’uscita dell’album Un posto dove andare, pubblicato il 10 aprile per Warner Records Italy. Le prime date segnano l’avvio della sua attività live dopo il concerto del 13 aprile ai Magazzini Generali di Milano.

Si tratta di una fase iniziale ma già indicativa: i concerti estivi saranno il primo banco di prova sui palchi dei festival, con un repertorio costruito sull’album di debutto e sui brani più recenti.

Il percorso di Nicolò Filippucci

Nato nel 2006 a Castiglione del Lago, Nicolò Filippucci si avvicina alla musica fin da bambino. Dopo il coro delle voci bianche del Conservatorio Morlacchi di Perugia, nel 2023 partecipa a NYCanta arrivando secondo.

Nel 2024 entra ad Amici, mentre nel 2025 apre il Capodanno di Roma al Circo Massimo. Nello stesso anno vince tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo con Laguna. Il 10 aprile 2026 esce il suo primo album, Un posto dove andare.

La scaletta del tour POSTI DOVE ANDARE SUMMER TOUR 2026

La scaletta ufficiale del tour estivo 2026 di Nicolò Filippucci non è ancora disponibile. Di seguito quella del concerto del 13 aprile 2026 ai Magazzini Generali di Milano, primo live completo dopo l’uscita dell’album.

  • Tutte le ragazze
  • Niente da perdere
  • Sfumature
  • Ordinary
  • Non mi dimenticherò
  • Overdose d’amore (con Trigno)
  • Blocco acustico
  • Laguna
  • Occhi stanchi
  • Piccola anima
  • Jealous
  • Amandoti (con Settembre)
  • Vertebre feat. Settembre
  • Un’ora di follia
  • Eclissi
  • 4:30
  • Mashup
  • Tutto tempesta
  • Strappalacrime
  • Laguna

La scaletta del tour potrebbe subire variazioni nelle date estive.

Biglietti e prevendite

I biglietti per i concerti di Nicolò Filippucci sono già disponibili nei circuiti di vendita abituali. Maggiori informazioni su magellanoconcerti.it.

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