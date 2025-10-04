Negramaro a Milano un live ricco di amore in cui Free Love diventa Free Palestina. Ecco la scaletta del live.

Secondo appuntamento del PalaSport Tour 2025 dei Negramaro che tornano al Forum di Assago per un live ricco di energia, a tratti intimo e con un sfondo sociale.

La band salentina è stata protagonista di un concerto in cui i successi di una carriera oltre ventennale si susseguono dal primo album fino a Free love pubblicato lo scorso anno.

Giuliano Sangiorgi e tutta la band sono stati capaci di regalare oltre due ore di live in cui non si sono risparmiati ricevendo il calore del pubblico milanese.

Sul palco prima dell’inizio del live erano presenti due bandiere della Palestina mentre durante il concerto lo staging ha donato agli spettatori un’emozione unica che rimarrà impressa in loro.

Il live scorre quasi troppo velocemente ed i successi dei Negramaro si rincorrono spaziando dai brani dei primi album fino alle ultime produzioni, concludendosi con un trittico di forza ed energia che ha trascinato il pubblico presente: Meraviglioso, Mentre tutto scorre e Parlami d’amore.

Elisa duetta con Giuliano Sangiorgi

I Negramaro, inoltre, hanno condiviso il palco con Elisa che è arrivata in scena dopo che Giuliano Sangiorgi ha suonato al piano Solo per te. Hanno cantato insieme Basta così, Ti vorrei sollevare e Diamanti con un’interpretazione molto particolare ed originale dei brani. Alla fine dell’esibizione c’è stata pure una proposta di matrimonio nel parterre e “Silvia ha detto sì” in un fragoroso applauso generale.

Durante tutto il live Sangiorgi ha omaggiato Lucio Dalla cantando a cappella alcuni versi di Canzone e ha ringraziato pubblicamente Caterina Caselli che ha creduto in loro, ricordando La prima volta che si sono incontrati.

Free Love diventa Free Palestina

In scaletta era presente anche il brano Free Love che per l’occasione è diventato Free Palestina e Giuliano Sangiorgi prima di cantare L’immenso ha detto:

“Urlate urlate e tornino a casa i ragazzi, ne ho tanti di amici che sono partiti non per portare solo da mangiare, che anche quello sarebbe una cosa incredibile, che io non saprei fare. Hanno fatto un gesto per dire che l’uomo è capace ancora di amare, sognare e portare ovunque sia anche dove c’è guerra.

Non abbiate paura e stasera, stanotte l’immenso è per voi uno ad uno in tutte le parti del mondo dove per qualche cxxxxxe deve morire quel bambino e non giocare mai più. L’immenso è per loro”

Il tour proseguirà nei palasport italiani e sarà un’ulteriore possibilità per poter ascoltare ed incontrare la band. Il pubblico trasversale e molto variegato anagraficamente li ha accompagnati con calore per tutto il live.

