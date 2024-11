Negramaro: il nuovo disco, “Free Love”, è un viaggio tra musica e libertà con Tiziano, Malika, Elisa e Fabri Fibra

Il nuovo album dei Negramaro, Free Love, rappresenta molto più di una raccolta di brani: è un manifesto di libertà e amore, un invito a superare i propri limiti e abbracciare la diversità.

Disponibile dal 22 novembre in digitale, CD e vinile, l’album racchiude dodici tracce, impreziosite da collaborazioni con alcuni dei nomi più noti della musica italiana e internazionale: Aiello, Malika Ayane, Elisa, Niccolò Fabi, Tiziano Ferro, Fabri Fibra, Jovanotti, JJ Julius Son

Registrato negli storici Hansa Studios di Berlino, simbolo di un’eredità musicale che ha visto protagonisti artisti come David Bowie e U2, Free Love si avventura in un territorio sonoro nuovo, mantenendo però intatta l’identità della band.

Giuliano Sangiorgi, voce e mente creativa del gruppo, spiega:

“Abbiamo voluto spingerci oltre i confini del nostro stile, lasciando spazio all’energia e alla freschezza che le collaborazioni hanno portato. Lavorare con artisti così diversi è stato come incontrare parti di noi stessi che ancora non conoscevamo”

Il concept di Free Love: amore, rispetto e responsabilità

Il titolo dell’album, Free Love, non si limita a un richiamo romantico, ma si estende a una riflessione sociale e culturale. Durante la conferenza stampa, Sangiorgi ha spiegato che il concetto di “amore libero” implica libertà personale e responsabilità: “La libertà non è anarchia, ma un atto di rispetto. Free Love parla di amare senza pregiudizi, di accettare l’altro per ciò che è, e di superare barriere che spesso ci imponiamo da soli. Con JJ Julius Son, la title track è diventata una celebrazione esplosiva di energia e vitalità. Ripetere Free Love è stato come un mantra, un grido di libertà condivisa ”

Questa visione trova espressione anche nella copertina dell'album, che ospita l'opera Narciso dello scultore Jago. L'immagine, che raffigura un uomo e una donna in simmetria speculare, simbolizza l'equilibrio tra opposti e l'universalità dei sentimenti. Il logo rosso di Free Love, creato dal collettivo Lrsa, sovrapposto all'opera, richiama l'urgenza di un messaggio di inclusività e rispetto.

“Per scolpire qualcosa, bisogna prima romperla” -ha commentato Jago. Una metafora che si sposa con i temi del disco, dove errori e cadute diventano parte del processo di crescita personale e artistica.

Tempo, libertà e connessione con il pubblico

Un tema centrale emerso dalla conferenza stampa è il tempo. La scelta di posticipare l’uscita dell’album, per presentarlo direttamente dal vivo, riflette il desiderio di mantenere un dialogo autentico con il pubblico. “Ogni album è una fotografia di un momento vissuto, e volevamo che il pubblico fosse parte di questo scatto – spiega Giuliano – La musica, per noi, è sempre stata un’occasione per connetterci con le persone, per condividere sogni e speranze”.

I Negramaro non nascondono la volontà di affrontare tematiche complesse attraverso la musica. Dal superamento delle avversità al diritto di amare senza condizioni, il disco è un invito a vivere con coraggio e a cercare la bellezza anche nelle difficoltà.

Brani come Luna Piena e Ricominciamo tutto spronano ad abbandonare le paure, mentre Marziani e Diamanti celebrano la capacità di reinventarsi. Il viaggio dei Negramaro, iniziato vent’anni fa, continua con la stessa energia e autenticità che li ha resi una delle band più importanti del panorama musicale italiano ma aggiungiamo la consapevolezza dell’età adulta che in questo album arriva evidente e genuina.

TRACKLIST “FREE LOVE”

Free love (ft. JJ Julius Son) Marziani Ricominciamo tutto Fino al giorno nuovo (ft.Fabri Fibra) Diamanti (con Elisa & Jovanotti) Congiunzione astrale (ft. Niccolò Fabi) Luna Piena Berlino Est Lente (ft. Aiello) Solo se sbagli (ft.Tiziano Ferro) Esci sole! Io direi di sì (ft. Malika Ayane)

Il tour: negramaro palasport 2025

Da settembre 2025 la band tornerà ad esibirsi nei palasport con un nuovo tour che toccherà tutte le principali città italiane. NEGRAMARO PALASPORT 2025, prodotto da Friends and Partners, sarà anche l’occasione per ascoltare per la prima volta dal vivo le canzoni di Free Love.

27 settembre 2025 Jesolo, Palazzo del Turismo

3 ottobre 2025 Assago (Mi), Unipol Forum

7 ottobre 2025 Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

10 ottobre 2025 Torino, Inalpi Arena

12 ottobre 2025 Firenze, Nelson Mandela Forum

14 ottobre 2025 Eboli, Palasele

17, 18 e 19 ottobre 2025 Bari, Palaflorio

23, 24 e 25 ottobre 2025 Messina, PalaRescifina

29 ottobre 2025 Roma, Palazzo dello Sport di Roma







