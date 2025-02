Neffa annuncia sorprese per il ritorno dal vivo con “Universo Neffa”

Neffa è reduce dalla partecipazione alla serata delle cover di Sanremo, durante la quale ha accompagnato Shablo, Guè, Joshua e Tormento. Nel 2025 è previsto il suo ritorno dal vivo – almeno per il momento – con un solo concerto a novembre.

Il 14 febbraio 2025, Neffa è salito sul palco dell’Ariston esibendosi insieme ai suoi colleghi in un medley che ha rivisitato Amor de mi vida dei Sottotono e la sua Aspettando il sole. Quello stesso giorno, il cantante ha annunciato il concerto Universo Neffa suscitando subito l’entusiasmo dei suoi fans.

Questa unica data, prodotta da Viva Concerti, è il 5 novembre 2025 all’Unipol Forum di Milano.

Neffa, sorprese in arrivo

Dopo l’annuncio di Universo Neffa, l’artista ha fatto un’ulteriore rivelazione circa il ritorno sulle scene. Sul suo profilo Instagram, ha pubblicato un post misterioso che sembra presagire l’arrivo di sorprese per il pubblico. Il teaser lascia intendere che al concerto del 5 novembre 2025, Neffa porterà sul palco brani inediti che andranno ad arricchire il suo repertorio. In questo modo, l’evento non sarà soltanto una celebrazione della carriera del cantante, ma anche un’occasione per ascoltare musica nuova.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Neffa (@neffaofficial)

I biglietti per la data di Universo Neffa sono disponibili in prevendita dal 17 febbraio 2025 su www.vivoconcerti.com; e nei punti vendita autorizzati dal 22 febbraio 2025.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI