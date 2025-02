Amor de mi vida e Aspettando il sole: Shablo riporta a Sanremo 2025 due classici del rap italiano

Questa sera Shablo, per la serata delle cover presenta con la sua crew (Guè, Joshua e Tormento) e Neffa un medley tra Amor de mi vida e Aspettando il sole.

Due brani ben noti a chi negli anni ’90 si approcciava timidamente ad ascoltare il rap. Sottotono e Neffa (e i Messaggeri della Dopa) feat. Giuliano Palma (e i Bluebeaters).

Vecchia scuola del rap.

amor de mi vida – significato

Amor de mi vida è un brano dei Sottotono, duo composto da Tormento e Fish (il produttore Big Fish) che si muoveva fino all’R&B. Nel perfetto stile del genere, contiene un campionamento della canzone If You Were Here Tonight di Alexander O’Neal. Il brano è dedicato alla mamma e ha ottenuto il doppio disco di platino (120.000 copie vendute) in epoca ante FIMI.

Il testo racconta il legame profondo tra madre e figlio, tra gratitudine e consapevolezza dei sacrifici fatti per crescerlo. Il brano esprime il rispetto per chi ha dato tutto senza chiedere nulla in cambio, evidenziando come il protagonista sia stato guidato, sostenuto e protetto anche nei momenti più difficili.

aspettando il sole – significato

Aspettando il sole è del 1996, 1 disco di platino 50.000 copie e una cover a suo attivo (Mauro Ermanno Giovanardi nel 2017). Fa parte della tracklist dell’album Neffa e i messaggeri della dopa. La canzone fu un feat con Giuliano Palma in un’epoca in cui il rap era roba per pochi che si vestivano coi pantaloni larghi.

Il testo dipinge uno stato d’animo sospeso tra malinconia e speranza: un giovane, perso nei suoi pensieri, affronta una giornata grigia senza prospettive, cercando nella musica e nella consapevolezza di sé la forza per reagire. Il “sole” diventa la metafora della luce alla fine del tunnel, un simbolo di riscatto e di un futuro migliore, anche quando il presente appare ostile.

Pionieri e apripista di quello che ascoltiamo oggi.

Nelle prossime pagine il testo dei due brani.