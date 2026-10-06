Lunedì 5 ottobre Mattia Balardi, in arte MR.RAIN, ha aperto al Teatro Arcimboldi di Milano il tour nei teatri che lo porterà a Roma, Torino, Brescia, Firenze, Padova e Bologna. Il concerto è durato circa due ore, tra i singoli più recenti e i brani storici del suo repertorio.

MR.RAIN ha parlato più volte della dimensione dei teatri e dell’emozione per questa “prima volta”. Ha indossato uno smoking per tutto il concerto, iniziato con l’artista seduto di spalle al pianoforte.

Il concerto di MR.RAIN a Milano: il dialogo con la platea

Sul palco non c’erano ospiti. Durante FIGLI DELLA NOTTE e Casa in Fiamme l’artista è sceso dal palco per cantare a stretto contatto con la platea.

Su Meteoriti, mentre tutto il pubblico cantava all’unisono l’ultimo ritornello, MR.RAIN si è rivolto alla platea e ha intonato “insieme siete l’opera d’arte più bella di sempre”.

Su LUNEDÌ NERO i fan hanno sventolato centinaia di nuvolette di carta. L’artista ha ringraziato più volte il pubblico e ha raccontato il proprio rapporto con la musica e le proprie fragilità.

“Ho passato la vita a sentirmi fuori luogo e forse non ho mai smesso di sentirmi così. Forse ho solo trovato il luogo giusto per permettermi di esserlo: insieme a tutti quanti voi.”

Il monologo prima di SUPEREROI: accettarsi e chiedere aiuto

Prima di SUPEREROI, uno dei suoi brani più noti, MR.RAIN si è fermato per un monologo sull’importanza di accettarsi e sul coraggio di chiedere aiuto.

Ha detto di sentire una responsabilità verso chiunque sia in sala: raccontarsi serve a far sentire meno sole le persone, perché paure e dolori sono spesso condivisi. Il discorso si è chiuso con la frase che ha ispirato la canzone.

“C’è questa frase che mi ha portato a scrivere una delle mie grandi canzoni e che racchiude un po’ tutto questo pensiero: un supereroe non è qualcuno che non cade mai, ma è qualcuno che ogni volta trova dentro di sé la forza per rialzarsi.”

La band e il finale in platea

Sul palco MR.RAIN è stato accompagnato da:

Giulia Cusumano e Aura Fazio : archi e cori, le due nuove entrate della formazione

e : archi e cori, le due nuove entrate della formazione Filippo Migliore ( Freccia ): basso e contrabbasso

( ): basso e contrabbasso Alessio Buongiorno : pianoforte

: pianoforte James Jaka : batteria

: batteria Domenico Cambareri: chitarra

Alla fine del concerto, dopo aver detto che le due ore di musica erano volate, MR.RAIN si è girato verso la band e ha scherzato: “Siamo già alla fine, dovevate suonare più lenti”.

Alla fine dell’ultimo brano è sceso in mezzo al pubblico e ha fatto il giro sia della platea bassa sia di quella alta per salutare tutti da vicino.

La scaletta del concerto di MR.RAIN a Milano

La scaletta di 22 brani si è aperta con Ricominciare da me Outro e LA FINE DEL MONDO e si è chiusa con SUPEREROI. Tra i brani anche Due altalene, Fiori di Chernobyl e Un milione di notti.

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Foto di Simone Paccini