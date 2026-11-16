MR.RAIN torna con il nuovo singolo COME GLI ASTRONAUTI, in uscita venerdì 20 novembre per Warner Records/Warner Music Italy, dopo LUNEDÌ NERO lanciato lo scorso maggio. Il brano è dedicato alla solitudine di chi si sente diverso e fuori posto.

Il cantautore pubblica questo nuovo singolo dopo il suo primo tour nei teatri: sette date italiane, dal 5 ottobre all’Arcimboldi di Milano al 5 novembre all’EuropAuditorium di Bologna, a cui seguirà il 17 dicembre il concerto al Teatro LAC di Lugano.

Il significato di COME GLI ASTRONAUTI di MR.RAIN

MR.RAIN racconta in COME GLI ASTRONAUTI l’estraneità di chi si sente diverso e fuori posto in un mondo in cui l’odio, la violenza e l’indifferenza sembrano aver preso il sopravvento sull’amore e sull’empatia.

Nel brano le solitudini e le fragilità si incontrano e diventano punti di forza, e il senso di disconnessione si trasforma in uno spazio di condivisione e appartenenza. Al centro ci sono il bisogno di sentirsi parte di qualcosa, il coraggio di accettare la propria diversità e la capacità di restare umani.

Il sentirsi fuori luogo era già nel concerto d’apertura del tour: il 5 ottobre all’Arcimboldi di Milano MR.RAIN ha detto al pubblico: “Ho passato la vita a sentirmi fuori luogo e forse non ho mai smesso di sentirmi così. Forse ho solo trovato il luogo giusto per permettermi di esserlo: insieme a tutti quanti voi.”

Super-héros in Francia, l’album in spagnolo e il progetto del 2027

In parallelo MR.RAIN pubblica anche all’estero: a settembre è uscita in Francia Super-héros, realizzata con Julien Lieb dopo SUPERHÉROES, la versione spagnola di SUPEREROI con Beret, uscita nel 2023. Il cantautore sta lavorando anche a un album di inediti in spagnolo e al nuovo progetto discografico, previsto per il 2027.

Credits del brano ▸ Artista · MR.RAIN

· MR.RAIN ▸ Titolo · COME GLI ASTRONAUTI

Testo di COME GLI ASTRONAUTI di MR.RAIN

Il testo sarà disponibile da venerdì 20 novembre, con l’uscita del brano.

Foto: ufficio stampa