Marco Mengoni, da San Siro all’Unipol Forum: “Lotto per la PACE, lotterò per questo”

Marco Mengoni Live in Europe 2025: la scaletta, la recensione e la struttura del concerto all’Unipol Forum di Assago (MI).

Ieri sera, lunedì 13 ottobre, all’Unipol Forum di Assago (MI) si è tenuta la seconda data meneghina del tour Marco Mengoni Live In Europe 2025, su cui calerà definitivamente il sipario il prossimo 10 dicembre al Palacio Vistalegre di Madrid.

Lo show – che porta avanti la narrazione iniziata negli stadi, adattandola alla nuova location – nasce “dalla volontà di raccontare il percorso che si fa dopo un periodo difficile“, spiega il cantautore di Ronciglione.

Poi, facendo riferimento alla suddivisione dello spettacolo in sei capitoli (prologo, parodo, episodi, stasimi, esodo e catarsi), aggiunge: “L’ultimo capitolo si chiama CATARSI e per me rappresenta la capacità di superare una crisi. Vi auguro di avere la forza di affrontare i momenti che vi stravolgeranno la vita“.

Ed ecco che Mengoni porta sul palco un racconto visivo ed emotivo che riflette i cicli di crollo e rinascita che attraversano l’esistenza individuale e collettiva. Così, dopo ogni caduta si cammina sulle rovine, si scava per eliminare il superfluo, si recupera l’essenziale e si costruisce qualcosa di nuovo: oggi, più che mai, la PACE!

A questo proposito, Marco ha appositamente cambiato una piccola parte del testo di Guerriero, cantando ora: “Lotto per la pace, lotterò per questo“, e ancora “E ci abbracceremo per darci forza sempre“.

Il concerto si trasforma così in un atto di resistenza:

“È molto difficile salire su un palco, ballare, cantare e cercare di far passare a voi due ore di spensieratezza, non pensando che poi, dall’altra parte del mondo, c’è una situazione disastrosa. Non è per niente facile, come non è facile avere 36 anni, aver studiato la storia e vederla ripetersi continuamente“, chiosa il cantautore a pochi giorni dall’accordo di pace su Gaza, abbracciando la causa palestinese.

“Quando non ci sta bene qualcosa, ci dobbiamo far sentire. Tutte le persone che hanno lavorato a questo spettacolo sono contro il genocidio e ogni forma di violenza perpetrata in ogni parte del mondo”.

MARCO MENGONI LIVE IN EUROPE 2025: LA STRUTTURA DELLO SHOW

A dare il via al concerto è il PROLOGO. Sul palco viene svelata la presenza di rovine, che rappresentano il passato da cui ripartire, il punto da cui iniziare aa ricostruire. Sul palco arrivano così sei figure misteriose, coperte, che danno vita alle grandi protagoniste di questo spettacolo, ovvero le emozioni. E tra queste c’è senza alcun dubbio la paura, rafforzata dall’egoismo che, nel PARODO, ci fa vedere nell’altro un nemico da combattere.

“Così, abbiamo dimenticato il senso comune. Ma, poi, siamo molto più bravi a tacere che ad alzare la voce. Intanto, dormiamo sonni tranquilli. finché qualcuno deciderà che i nemici saremo diventati noi. Allora, solo allora, capiremo che da soli non possiamo salvarci.

Che cosa può smuovere le nostre coscienze, se lasciamo morire gli innocenti senza dire una parola. Se accettiamo uno sterminio perché, in fondo, non ci riguarda. È il nostro silenzio che lo sta permettendo“.

Negli EPISODI e nella STASIMI il focus si sposta così sull’importanza della condivisione, che vuol dire “dividere con…“. È da qui, dall’ESODO, che parte la ricostruzione: sopravvissuti al crollo, accettiamo di ripartire per ricominciare a vivere, facendo pace con quanto ci fa paura, con le nostre fragilità e le nostre imperfezioni, per ritrovarci finalmente liberi nella catarsi.

MARCO MENGONI, LIVE IN EUROPE 2025: LA SCALETTA DEL CONCERTO ALL’UNIPOL FORUM

Per questa nuova tournée Marco Mengoni ha mantenuto, seppur con qualche modifica, la stessa scaletta del tour negli stadi (qui la recensione del live allo Stadio Maradona di Napoli), suddivisa in sei capitoli proprio come la tragedia greca, continuando così a bagnare il pop nella grande tradizione teatrale.

Ed ecco che sul palco il cantautore ripropone, oltre ai suoi più grandi successi, anche alcune cover (Tutti Hanno Paura, Fuoco di Paglia e Starlight), che si amalgamano in maniera del tutto naturale al suo racconto.

Dopo il “debutto live” di quest’estate, resta poi saldamento in scaletta anche Incenso, così come il doppio “abbinamento” La Valle Dei Re – Black Hole Sun e L’Essenziale – Ordinary World.

Spariscono invece dalla setlist alcune gemme mai dimenticate (Tonight, Non Me Ne Accorgo, Proteggiti Da Me, Pronto A Correre), alcuni dei brani contenuti nella trilogia MATERIA (In Due Minuti, Un’Altra Storia e Proibito), la hit estiva Sto Bene Al Mare e – a sorpresa – Esseri Umani, che ben si sarebbe sposata con il discorso finale di Marco, un po’ come accaduto negli stadi.

Ecco, se proprio vogliamo trovare una pecca al live all’Unipol Forum di Assago (MI) di Marco Mengoni, non avremmo sacrificato così tanti brani, alcuni molto funzionali alla narrazione, accorciando piuttosto la durata del “momento cartelloni“.

PROLOGO

Ti Ho Voluto Bene Veramente

Guerriero

Sai Che

PARODO

La Valle Dei Re

Non Me Ne Accorgo

Tutti Hanno Paura

No Stress

Voglio

Muhammad Ali

EPISODI

Fuoco Di Paglia

Cambia Un Uomo

Luce

Hola

STASIMI

Due Vite

L’Essenziale

Mi Fiderò

La Casa Azul

ESODO

Un Fiore Contro Il Diluvio

Appunto 5: Non Sono Questo

Incenso

CATARSI

Mandare Tutto All’Aria

Pazza Musica

Ma Stasera

Io Ti Aspetto

