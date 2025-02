Marco Masini: 35 anni di carriera e un nuovo tour, “Ci Vorrebbe Ancora Il Mare”

Il 2025 è per Marco Masini, che quest’anno festeggia 35 anni di carriera, un anno pieno di anniversari importanti, che ha deciso di celebrare con un nuovo tour, Ci Vorrebbe Ancora Il Mare, che da luglio a dicembre lo vedrà portare sui palchi di tutta Italia i suoi più grandi successi, e non solo…

Quest’anno l’album d’esordio del cantautore – Marco Masini, che contiene Disperato (brano vincitore del 40° Festival di Sanremo nella sezione Novità e del Premio della Critica Mia Martini) e Ci Vorrebbe il Mare – spegne infatti 35 candeline, mentre Il Cielo Della Vergine – all’interno del quale troviamo Bella Stronza, che nel 2019 è diventato il primo singolo a essere certificato disco d’oro dalla FIMI/GfK per le vendite conteggiate a partire dal 2010 – compie trent’anni.

In scaletta troveranno dunque spazio anche i brani contenuti in questi due album. Ma non è tutto! Di fatto, il cantautore e cantastorie porterà per la prima volta sul palco anche alcuni brani estratti dal suo ultimo progetto discografico, 10 Amori (Momy Records, Concerto / BMG), prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini.

“Dicono che il tempo è imprendibile, perché il passato non è più e il futuro non è ancora. Ma ogni concerto è un infinito presente, in cui la musica di ieri vive e la musica di domani prende forma“, racconta Marco Masini.

Poi, aggiunge: “Non vedo l’ora di tornare a provare insieme a voi quella sensazione speciale. In ogni teatro, in ogni palazzetto, in quegli occhi e in quelle voci che si ritroveranno, faremo di nuovo la magia: il passato che ritorna, il futuro da immaginare, il presente da vivere intensamente“.

Ed ecco che alle tre date evento nei palasport (18/10 – Roma, 24/10 – Milano, 25/10 – Firenze) si aggiungono ora nuove date in tutta Italia.

MARCO MASINI, “CI VORREBBE ANCORA IL MARE”: LE DATE

Qui di seguito riportiamo tutte le date del tour Ci Vorrebbe Ancora Il Mare Tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music.

5 luglio – PIACENZA , Palazzo Farnese – NUOVA DATA

, Palazzo Farnese – NUOVA DATA 7 luglio – UDINE , Castello di Udine – NUOVA DATA

, Castello di Udine – NUOVA DATA 18 luglio – BARD (AO) , Forte di Bard – NUOVA DATA

, Forte di Bard – NUOVA DATA 19 luglio – CERVERE (CN) , Anfiteatro dell’Anima – NUOVA DATA

, Anfiteatro dell’Anima – NUOVA DATA 24 luglio – PORTO RECANATI (MC) , Arena B. Gigli – NUOVA DATA

, Arena B. Gigli – NUOVA DATA 27 luglio – BARLETTA (BT) , Fossato del Castello – NUOVA DATA

, Fossato del Castello – NUOVA DATA 6 agosto – MARINA DI PIETRASANTA (LU) , Teatro La Versiliana – NUOVA DATA

, Teatro La Versiliana – NUOVA DATA 6 settembre – VERONA , Teatro Romano Festival Flow – NUOVA DATA

, Teatro Romano Festival Flow – NUOVA DATA 18 ottobre 2025 – ROMA , Palazzo dello Sport

, Palazzo dello Sport 24 ottobre 2025 – MILANO , Unipol Forum

, Unipol Forum 25 ottobre 2025 – FIRENZE , Nelson Mandela Forum

, Nelson Mandela Forum 31 ottobre – TORINO , Teatro Colosseo – NUOVA DATA

, Teatro Colosseo – NUOVA DATA 3 novembre – BOLOGNA , Teatro Europauditorium – NUOVA DATA

, Teatro Europauditorium – NUOVA DATA 7 novembre – PADOVA , Gran Teatro Geox – NUOVA DATA

, Gran Teatro Geox – NUOVA DATA 8 novembre – BRESCIA , Teatro Clerici – NUOVA DATA

, Teatro Clerici – NUOVA DATA 13 novembre – VARESE , Teatro di Varese – NUOVA DATA

, Teatro di Varese – NUOVA DATA 20 novembre – MONTECATINI (PT) , Teatro Verdi – NUOVA DATA

, Teatro Verdi – NUOVA DATA 25 novembre – BARI , Teatro Team – NUOVA DATA

, Teatro Team – NUOVA DATA 27 novembre – CATANIA , Teatro Metropolitan – NUOVA DATA

, Teatro Metropolitan – NUOVA DATA 30 novembre – PALERMO , Teatro Politeama Garibaldi – NUOVA DATA

, Teatro Politeama Garibaldi – NUOVA DATA 2 dicembre – NAPOLI, Teatro Augusteo – NUOVA DATA

Foto di copertina a cura di Luca Brunetti