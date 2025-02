La SLF annuncia uno speciale live al Palapartenope di Napoli

La FAM più forte d’Italia, la SLF, è tornata e – dopo l’uscita di WE THE SQUAD 2 – annuncia un evento che si terrà il prossimo 17 aprile al PalaPartenope di Napoli e che entrerà di diritto nella storia del rap italiano.

Di fatto, per il collettivo sarà la prima volta su un palco così importante, dove celebreranno il percorso fatto insieme fino ad oggi, regalando ai fan uno spettacolo che si preannuncia già essere leggendario.

Ma non è tutto! Questo speciale appuntamento live sarà infatti anche l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo i brani contenuti all’interno di WE THE SQUAD 2 (Warner Music Italy), il secondo capitolo del loro album manifesto, che vede le preziose collaborazioni con Geolier, Guè, Frezza e Tormento.

I biglietti per il concerto-evento al PalaPartenope di Napoli sono già disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e di prevendita abituali.

SLF: DA “WE THE SQUAD 2” AL LIVE AL PALAPARTENOPE DI NAPOLI

La SLF non è una semplice crew che riunisce artisti di una certa scena, ma è l’unico collettivo in Italia che abbia un immaginario così ben definito, uniti da un legame talmente forte che negli anni è diventato un valore aggiunto, dando alla loro musica quel tratto inconfondibile che da sempre li caratterizza.

Nel corso del tempo sono inoltre diventati un vero e proprio simbolo per la loro città, Napoli, tanto che anche Guè li ha voluti all’interno del video di Oh Mamma Mia feat Rose Villain.

Qui di seguito riportiamo la tracklist del loro ultimo progetto discografico, WE THE SQUAD 2, in cui non mancano le influenze street rap, che si uniscono alla trap e si fondono in un tutt’uno con quella particolare nota melodica che rende la loro musica così unica.

WE THE SQUAD 2: LA TRACKLIST