SLF: la squad è pronta a riprendersi l’estate con il singolo Millionaire

La squad è tornata! Dopo il successo di WE THE SQUAD – SLF MIXTAPE VOL. 1, acclamato da pubblico e critica come uno dei migliori progetti urban del 2022, il collettivo SLF (Solo La Fam) pubblicherà venerdì 8 luglio il nuovo singolo Millionaire (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), già disponibile in pre-save e pre-add a questo link.

La squad è composta da MV Killa, Lele Blade, Vale Lambo e Young Snapp. I quattro artisti sono pronti a prendersi l’estate con una canzone dal mood spensierato e scatenato: Millionaire, a quanto pare, sarà infatti una vera e propria “banger” da club. Con la loro nuova canzone “tra London, Ibiza, Paris” (questo è un brevissimo estratto del testo) ci faranno ballare sul ritornello instant-hit di Yung Snapp, che ha firmato come sempre la produzione. Le strofe dei rapper napoletani completano il brano con quel perfetto equilibrio tra tormentone, credibilità e coolness che caratterizza il supergruppo.

Millionaire arriverà dunque dopo il grande successo del primo mixtape firmato dal gruppo qui sopra citato e dei singoli Travesuras, certificato oro da Fimi/GfK Italia e Ready con Geolier.

SLF, acronimo di Solo La Fam, è il collettivo artistico, che fa parte della BFM, etichetta di Luchè, e che ha debuttato con il primo brano SLF – Squad, in grado di ottenere oltre 4,4 milioni di stream solo su Spotify e 6,6 milioni di view su YouTube.

Audio e testo di Millionaire saranno disponibili presto su All Music Italia.

Audio Millionaire SLF

articolo in aggiornamento

Testo Millionare SLF

In arrivo