La Rappresentante di Lista annuncia le prime date del LRDL Summer Tour 2025

La Rappresentante Di Lista annuncia le prime date de LRDL Summer Tour 2025, il tour che la prossima estate porterà Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina ad esibirsi sui palchi dei principali festival italiani.

Ma non è tutto! Prima di questi caldi appuntamenti, prodotti da Magellano Concerti e Whodo Agency, il duo sarà infatti impegnato con il tour europeo Happy Days Tour, che partirà in casa il 4 aprile a Castiglione del Lago (PG), per poi approdare oltre i confini nazionali, con date in tutto il continente.

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA: DA “GIORNI FELICI” AL TOUR ESTIVO

Quest’estate Veronica e Dario porteranno sul palco i brani più amati del loro repertorio, ma anche quelli contenuti in Giorni Felici, il loro quinto album in studio, uscito lo scorso 25 ottobre per Woodworm / Numero Uno / Sony Music Italy.

Il disco rappresenta una vera e propria evoluzione sia nella scrittura che nella composizione de La Rappresentante Di Lista. La band torna infatti ad esplorare sonorità care ai propri ricordi di crescita e formazione: inni generazionali che rimangono indelebili sulle ossa, trasformandosi in una fonte d’ispirazione per scrivere l’oggi e la sua colonna sonora.

Per quanto riguarda i temi trattati, invece, LRDL continua ad indagare l’emotività umana e a metterla in rapporto con l’altro e con il mondo.

LRDL SUMMER TOUR 2025: LE DATE

23 Maggio – CUNEO , Festival Città In Note

, Festival Città In Note 5 Giugno – BOLOGNA , WMF We Make Future

, WMF We Make Future 3 Luglio – PADOVA , Sherwood Festival

, Sherwood Festival 5 Luglio – TRENTO , Trento Live Fest

, Trento Live Fest 11 Luglio – BISCEGLIE (BT) , Dolmen Summer Festival

, Dolmen Summer Festival 17 Luglio – MILANO , Circolo Magnolia

, Circolo Magnolia 1° Agosto – GRADISCA D’ISONZO (GO) , Festival Onde Mediterranee

, Festival Onde Mediterranee 7 Agosto – CIVITANOVA MARCHE (MC) , Ri-Suona

, Ri-Suona 12 Settembre – ROMA, location TBA

Foto di copertina a cura di Simone Biavati