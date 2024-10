Dopo i singolo “Paradiso e “La città addosso”, La rappresentante di lista annuncia l’uscita del nuovo disco “Giorni Felici”

Disponibile da venerdì 25 ottobre su tutte le piattaforme digitali e negli store fisici il nuovo album de La rappresentante di lista, “Giorni Felici“, fuori per Woodworm/Numero Uno/Sony Music Italy.

Il disco è stato anticipato dai singoli “Paradiso“, uscito ad aprile 2024 e “La città addosso“, fuori dallo scorso 27 settembre, del quale è uscito anche il videoclip solo pochi giorni fa, scritto e diretto da La rappresentante di lista e prodotto da Borotalco, dalle atmosfere cupe che riprendono il brano.

Il duo, formato da Veronica Lucchesi, cantante, attrice ed autrice e Dario Mangiaracina, polistrumentista, autore e produttore, continua quindi il loro lavoro di ricerca musicale e tematica con questo nuovo progetto, che li vede esplorare nuove sonorità, unendole a ricordi e suoni del passato e inni generazionali ormai indelebili, che li hanno accompagnati nella loro crescita personale.

LRDL continua a mantiene anche nel nuovo disco i punti saldi della sua identità, cercando di scavare nell’emotività umana per metterla in rapporto con l’altro e con il mondo.

la rappresentante di lista: lrdl 2024 tour

La rappresentante di lista porterà per la prima volta in tour il suo nuovo disco “Giorni Felici“, insieme ai più grandi successi del passato, in autunno, nei principali club italiani. Di seguito il calendario completo de LRDL 2024 Tour, prodotto da Magellano Concerti:

4 novembre – Trento (Sanbapolis) DATA ZERO

6 novembre – Firenze (Teatro Cartiere Carrara)

7 novembre – Napoli (Casa della Musica)

8 novembre – Molfetta, BA (Eremo Club)

12 novembre – Carpi, MO (Teatro Comunale)

13 novembre – Milano (Fabrique)

15 novembre – Padova (Hall)

22 novembre – Venaria Reale, TO (Teatro Concordia)

23 novembre – Bologna (Estragon)

29 novembre – Roma (Atlantico)

2 dicembre – Palermo (Candelai) SOLD OUT

3 dicembre – Palermo (Candelai) SOLD OUT

4 dicembre – Palermo (Candelai)

Clicca qui per preordinare “Giorni Felici“, il nuovo album de La rappresentante di lista.

Foto di copertina di Simone Biavati