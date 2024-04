La Rappresentante di Lista, in arrivo il nuovo singolo “Paradiso”

La Rappresentante di Lista, “Paradiso“: significato del testo del nuovo singolo

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 19 aprile, “Paradiso” ( Woodworm / Numero Uno / Sony Music Italy) è il nuovo singolo de La Rappresentante di Lista (qui il presave), progetto musicale della cantante, attrice e autrice Veronica Lucchesi e del polistrumentista, autore e produttore Dario Mangiaracina.

Il brano rappresenta un nuovo capitolo, una nuova metamorfosi e nuove storie da raccontare per il femminile plurale che, da sempre, Veronica e Dario utilizzano per portare avanti la propria narrazione.

Di fatto, quello de La Rappresentante di Lista è un progetto stratificato, che negli anni ha codificato la sua poetica cangiante e la sua voce fuori dal coro, raccontando la propria personale visione del mondo ed esplorando temi come il corpo, le relazioni e la resistenza.

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA, “PARADISO”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Registrata tra gli Indigo Studios di Palermo – luogo d’elezione della band – e lo Studio 13 che Damon Albarn ha fondato a Londra, “Paradiso” è stata scritta in parte a a Brooklyn (dove la band ha incontrato il chitarrista Kit Conway) e in parte durante una session con Antonio Di Martino e non è altro che un viaggio che ripercorre questi primi 13 anni di carriera de La Rappresentante di Lista.

Nello specifico, il brano racconta la forza, talvolta l’impatto, altre volte gli effetti e il peso delle relazioni sulle nostre stesse vite e sulla nostra emotività, attraversando fiumi, costruendo ponti, incontrando e affermando resistenze. Tutto questo con sonorità che richiamano il rock degli anni ’90.

La Rappresentante di Lista produce però un suono totalmente calato nella contemporaneità e un testo in cui fragilità, paure ed espressioni di forza, (auto)determinazione e volontà non sono in contrapposizione, bensì sullo stesso piano. Coesistono infatti sia nella vita che nella testa di ognuno di noi.

Ed ecco che “Paradiso” diventa un invito a fare un giro in questa testa. “Che cosa c’è?”. Qualunque sia la risposta, è una sfida a se stess* e agli altr*. Prendere coraggio, esplorare, rompere gli schemi, dire di no, scrivere il proprio tempo e “rovinare la festa”.

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA, “PARADISO”: TESTO DEL BRANO

Il testo di “Paradiso” sarà disponibile a partire da venerdì 19 aprile.

La rappresentante di lista, LRDL 2024 TOUR: le date

6 novembre – Firenze (Tuscany Hall)

7 novembre – Napoli (Casa della Musica)

8 novembre – Molfetta, BA (Eremo Club)

13 novembre – Milano (Fabrique)

15 novembre – Padova (Hall)

22 novembre – Venaria Reale, TO (Teatro della Concordia)

23 novembre – Bologna (Estragon)

29 novembre – Roma (Atlantico)

2 dicembre – Palermo (I Candelai)

3 dicembre – Palermo (I Candelai)

Foto di copertina a cura di Andrea Ariano