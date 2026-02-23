Joan Thiele tour 2026: tutte le date dei concerti in Italia

Joan Thiele torna dal vivo con il tour 2026. Dopo l’album Joanita e la partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con Eco, la cantautrice annuncia una nuova serie di concerti in Italia tra aprile e agosto. Di seguito tutte le date del Joan Thiele tour 2026 e le informazioni sui biglietti.

Prima delle date estive, Joan Thiele è stata protagonista alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, andata in scena domenica 22 febbraio all’Arena di Verona. L’artista ha accompagnato Roberto Bolle sulle note de Il mondo di Jimmy Fontana, mentre il ballerino metteva in scena per la prima volta una performance aerea, incarnando la goccia primordiale.

Joan Thiele tour 2026: date e concerti in Italia

28 aprile 2026 – Teatro del Parco – Mestre (VE)

23 luglio 2026 – Parco della Musica – Milano

25 luglio 2026 – Incantomarche/Risorgimarche – Marche

26 luglio 2026 – Teatro Romano – Fiesole (FI)

1 agosto 2026 – Arena del Castello – Gradisca (GO)

8 agosto 2026 – Passo del Tonale (TN)

20 agosto 2026 – Parco Fluviale – Riolo Terme (RA)

29 agosto 2026 – Teatro Romano – Verona

