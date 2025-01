Sanremo 2025, Joan Thiele: “Eco è una lettera d’amore a mio fratello”

Cantautrice e produttrice poliedrica Joan Thiele presenta Eco, il brano con il quale prenderà parte al Festival di Sanremo 2025 in gara tra i Big.

Il brano è una lettera d’amore al fratello e parla dell’importanza di affrontare le proprie paure e di difendere sempre le proprie idee: “Questo brano per me è molto importante. È nato all’incirca un anno fa ed è uno di quei pezzi che nascono da soli. Ho iniziato a scriverlo piangendo ed è stato emotivamente molto forte. Se fosse un’immagine, potrebbe essere una bellissima chitarra elettrica”.

JOAN THIELE: DA “ECO” A “JOANITA” Eco anticipa e fa da apripista a Joanita , il nuovo album di inediti della cantautrice, il primo interamente in lingua italiana, che vedrà la luce venerdì 21 febbraio.

“Vorrei raccontare tanto, subito, perché in questo disco c’ho messo tutta me stessa. Mi sono presa il mio tempo, per vivere e raccontare quello che avevo dentro. Mi sono data un bacio sulla fronte, per rassicurare la bambina dentro di me. Le ho chiesto di fidarsi. Quando sei una ragazzina non hai paura, sogni e basta, immagini e inventi il futuro. Ed io ho fatto questo. Ho ascoltato ed investigato le mie emozioni, una ad una. E così ho abbracciato la mia chitarra, acceso l’amplificatore e ho iniziato ad urlare. Qui ci sono anni di amore vero e presto vi dirò di più. Non vedo l’ora”.

SANREMO 2025, “eco”: VIDEOINTERVISTA A JOAN THIELE