Carlo Conti svela i due premi alla carriera che verranno consegnati durante il Festival di Sanremo 2025

Durante il Tg1 delle 13:30 andato in onda domenica 26 gennaio, Carlo Conti non solo ha annunciato i duetti del prossimo Festival di Sanremo 2025 (clicca qui per scoprirli), ma ha anche svelato i due premi alla carriera che consegnerà proprio sul palco dell’Ariston: andranno ad Iva Zanicchi e Antonello Venditti.

L’annuncio arriva a sorpresa, dato che lo stesso Carlo Conti sottolinea che i diretti interessati lo stanno scoprendo proprio in quel preciso istante, invitandoli a Sanremo 2025 per ritirare il premio.

Per quanto riguarda Iva Zanicchi, la sua storia al Festival è ricca di partecipazioni e di vittorie. È l’artista donna con più vittorie a Sanremo – tre in totale, nel 1967, 1969 e 1974 – e la terza in generale dopo Domenico Modugno e Claudio Villa – recordman di vittorie – con quattro Festival vinti.

Iva Zanicchi esordisce alla kermesse nel 1965, sessant’anni fa, e da quel momento sale sul palco dell’Ariston per ben undici volte, l’ultima nel 2022.

Descritto da Carlo Conti come «uno dei grandi cantautori italiani e che ci ha regalato e continua a regalarci successi», Antonello Venditti invece non è mai stato in gara al Festival di Sanremo.

Venditti ha partecipato soltanto come ospite durante l’edizione del 2000 e nel 2019, invitato dall’allora direttore artistico e presentatore Claudio Baglioni, è tornato all’Ariston per festeggiare i quarant’anni dell’album Sotto il segno dei pesci.