Festival di Sanremo: i record di partecipazioni e le vittorie, da Nilla Pizzi a Milva, da Anna Oxa a Noemi

Festiva di Sanremo, chi sono gli artisti che hanno partecipato più volte in gara?

Ogni anno, dopo l’annuncio dei cantanti in gara al Festival di Sanremo, nasce la curiosità di scoprire o riscoprire i loro percorsi artistici. Debuttanti e veterani attirano l’attenzione: per i primi si cercano canzoni e storie sui principali siti di musica, mentre per i secondi si va alla ricerca delle loro partecipazioni precedenti, collegandole ad aneddoti e ricordi personali.

Da qui l’idea di fare un Recap e riscoprire gli artisti che hanno partecipato per più volte alla kermesse nei 75 anni, Sanremo 2025 compreso, del Festival.

