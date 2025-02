Dopo il successo del tour nei principali palasport italiani, che si è concluso a gennaio, Il Volo annuncia la terza edizione di Tutti Per Uno – Viaggio Nel Tempo: un progetto di Michele Torpedine, organizzato e prodotto da Friends & Partners, che celebrerà la grande musica, l’arte e la cultura italiana in una nuova e prestigiosa location, ovvero il Palazzo Te di Mantova.

Qui, l’8, il 10 e l’11 maggio Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble porteranno sul palco performance inedite, accompagnati da una grande orchestra e da numerosi ospiti.

Ogni esibizione sarà dunque un’esperienza unica, in un susseguirsi di momenti solisti, di gruppo e con ospiti, durante i quali verranno presentati i brani più amati del repertorio de Il Volo, ma anche alcune cover scelte in base ad un immaginario viaggio nel tempo che ci porterà a ripercorrere i momenti musicali più iconici della storia della musica italiana e internazionale.

“È stata una grande emozione portare Ad Astra nei palasport di tutta Italia, un viaggio indimenticabile. Ogni sera ci avete travolto con la vostra energia e il vostro entusiasmo! Vi vogliamo bene! Da fine febbraio riparte il nostro World Tour e, adesso, sono aperte le prevendite per l’evento speciale #TuttiPerUnoViaggioNelTempo, in programma l’8, il 10 e l’11 maggio a Mantova. Gli unici live programmati per l’Italia”.

I biglietti per le tre date di Tutti Per Uno – Viaggio Nel Tempo sono disponibili su TicketOne.

