Il Volo Tutti Per Uno Ad Astra Live nei Palasport a Milano un live da continue standing ovations

Il Volo Tutti Per Uno Ad Astra Live nei Palasport – Forum di Assago, 11 gennaio 2025

In una fredda serata di inverno Il Volo scalda il Forum di Assago.

Il live è l’occasione per Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone di cedersi il palco, la scena e la voce ad ogni esibizione.

I momenti di condivisione di musica e canzoni dimostrano la loro forza di insieme. I loro successi si alternano a cover che grazie alla loro bravura si vestono di una interpretazione potente e centrale.

In scaletta anche i brani dell’ultimo album Ad Astra, pubblicato nel 2024, nono album da studio ma primo interamente composto da inediti.

Gianluca, Ignazio e Piero che anni fa si esibivano per la prima volta sul palco di Ti lascio una canzone ne hanno fatta di strada. Girando il mondo hanno rafforzato la loro forza espressiva e sono cresciuti con la musica.

Il Volo – Tutti Per Uno Ad Astra Live nei Palasport – milano

Cecille fa da open act e canta il brano Solamente farfalle che presenterà al prossimo Festival di Vina Del Mar.

Molti i momenti da ricordare di questo live, standing ovations che si susseguono, la prima con E lucevan le stelle, a seguire My way, Halleluja, Miserere fino a No puede ser.

Ospiti della serata i Santi Francesci che hanno eseguito con Gianluca Wicked game, standing ovation anche per loro.

Altro momento molto coinvolgente quando durante il medley di metà live i tre protagonisti sono scesi in platea e sono stati accolti dal calore del pubblico.

Pubblico molto partecipe che ha accompagnato Il Volo in diversi brani e in particolar modo nel coinvolgente finale del concerto con Un amore così grande, Il mondo, Grande amore e Nessun dorma.

Non sono mancanti i momenti divertenti che hanno intervallato le due ore live senza pausa, su tutti ricordiamo quando salutano una signora quasi centenaria in platea e lo fanno dicendo “E poi non dite che al concerto de Il Volo non ci sono i giovani”.

Le luci sono molto di impatto e sostengono le potenti ed intense interpretazioni