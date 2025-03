Gigi D’Alessio: “Sicily for life – Gigi & Friends” raddoppia

Dopo l’appuntamento del 20 giugno 2025, Sicily for life – Gigi & Friends raddoppia. Gigi D’Alessio ha annunciato l’aggiunta di una seconda data per l’evento benefico previsto allo Stadio Renzo Barbera di Palermo.

Sicily for life – Gigi & Friends si propone come un concerto ricco di musica e di ospiti. E’ però anche una importante iniziativa di solidarietà. Gigi D’Alessio è impegnato in prima linea con la Fondazione Tommaso Dragotto per realizzare un preciso obiettivo. Il ricavato dello show, al netto delle spese di produzione, sarà destinato alla costruzione di un poliambulatorio a Palermo dedicato alle malattie rare per i bambini del Sud Italia.

Sul palco Gigi D’Alessio proporrà le sue canzoni, ma accoglierà anche alcuni tra i più amati cantanti italiani. Con loro, darà vita a duetti e performance inedite. Tra i primi nomi annunciati, ci sono: Fiorella Mannoia, Geolier, Clementino e LDA.

La seconda data di Sicily for life – Gigi & Friends è prevista per sabato 21 giugno 2025. I biglietti sono disponibili dal 6 marzo 2025 su TicketOne e nei punti vendita abituali.

Gigi d’alessio live 2025

L’annuncio della doppia data di Sicily for life – Gigi & Friends arriva, mentre Gigi D’Alessio è impegnato con il tour europeo. Poi, sarà la volta dei concerti negli stadi italiani. Si parte con il ritorno, dopo 9 anni, allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli il 2 e 3 giugno 2025. Dopo i due concerti benefici del 20 e 21 giugno allo Stadio Renzo Barbera di Palermo, il 23 giugno il cantante si esibirà allo Stadio San Nicola di Bari. Infine, il 25 giugno, per la prima volta nella sua carriera, sarà in concerto al Circo Massimo di Roma.

Ecco qui di seguito tutte le date dei live estivi di Gigi D’Alessio:

2 e 3 giugno – NAPOLI – Stadio D. A. Maradona

20 e 21 giugno – PALERMO – Stadio R. Barbera – Sicily For Life – Gigi & Friends

23 giugno – BARI – Stadio San Nicola

25 giugno – ROMA – Circo Massimo

