Gigi D’Alessio per il suo compleanno pubblica ‘Cattiveria e Gelosia’: Orgoglio e Riscatto in Musica

Nel giorno del suo compleanno, il 24 febbraio, Gigi D’Alessio ha sorpreso i suoi fan con un regalo speciale: il brano Cattiveria e Gelosia. Una canzone che mescola introspezione e orgoglio, con sonorità che richiamano la sua storica produzione musicale.

gigi d’alessio – significato di “Cattiveria e Gelosia”

Cattiveria e Gelosia è una riflessione sulla carriera di Gigi D’Alessio e sulle difficoltà incontrate lungo il percorso. Il cantautore napoletano racconta delle critiche ricevute negli anni, della forza di andare avanti nonostante tutto e del riscatto ottenuto con il tempo.

Il testo si muove tra riferimenti autobiografici e una dichiarazione di intenti. La musica come scelta di vita, l’orgoglio di cantare in napoletano e la volontà di non farsi abbattere dalle polemiche.

La frase “Quel dialetto un po’ deriso di anni fa, mo’ è una lingua ca ogni artista vo’ cantà” sottolinea come il napoletano sia passato da essere considerato un limite a diventare una lingua musicale apprezzata a livello nazionale.

C’è anche un riferimento alla sua esperienza a Sanremo, con la citazione di Non dirgli mai e la difficoltà di far accettare la sua identità artistica nei contesti più istituzionali della musica italiana.

testo di “Cattiveria e Gelosia”

(Testo in napoletano dal lyric video dell’artista)

Nu giurnale ca mo dice a verità

canno ditto fino a poco tiempo fa poco tempo fa

chistu cca è napulitano non cia fa

sta sagliuta non ma fatto maje tremmà

nun me so fermato a popolarità

so canzone nate senza na bucia

raccuntanno a vita vostra e a vita mia

Io non l’aggio fatto maje p’addaventà

Io studiavo pianoforte pe sunnà

quanta carta aggiu stracciato pe truvà

duie parole belle pe putè cantà.

>Tutt’e saacrifice e sape sule Dio

Dint’e liette ca nunn’ero a casa mia

arrubanno tiempo e ammore e figlie mie

so rimasto cchiù e na vota sultant’io.

Mai non può cagnà niente e te fa male

assaje

ca tutte st’ammore nun fernesce mai

Tiene a me int’e penziere

Io ncoppo a n’autostrada

guardo a int’o specchio tutt’a gelusia.

Ma io continuo a cammenà pa strada mia

Chiù assaje

Chiù assaje

Quel dialetto un po’ deriso di anni fa

mo’ è una lingua ca ogni artista vo cantà

Uno core era Sicilia a Lombardia

è certezza nunn’è cchiù filosofia.

Mi ricordo ancora di “Non dirgli mai”

se rimane quella frase non ci vai.

Fai Sanremo ma pe afforza ja cancellà

“Si stasera t’avessa vasà”

Mai non può cagnà niente e te fa male

assaje

ca tutte st’ammore nun fernesce mai

Tiene a me int’e penziere

Io ncoppo a n’autostrada

guardo a int’o specchio tutt’a gelusia.

Ma io continuo a cammenà pa strada mia

Chiù assaje

Chiù assaje

Tiene a me int’e penziere

Io ncoppo a n’autostrada

guardo a int’o specchio tutt’a gelusia.

Ma io continuo a cammenà pa strada mia

Chiù assaje

Chiù assaje

So rimasto chillo e tantu tiempo fa

ma sta sempe chillu là che vo parlà.

>Avvelene e caramelle che bucie

ma nun cagna a verità ca fantasia.

>Forze a colpa e tutto chesto è pure a mia

cocche vote per truvà na cumpagnia.

me scrudavo cattiverie è gelusia

arapenne o core e a casa mia

Gigi D’Alessio – date tour

Ricordiamo che Gigi D’Alessio quest’estate sarà in tour. Queste le date annunciate: