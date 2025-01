Gigi D’Alessio annuncia due date speciali di “Gigi Stadi 2025”

Il 2024 è stato un anno all’insegna dei live per Gigi D’Alessio; e il 2025 non sarà da meno. L’artista è in procinto di partire per un nuovo tour europeo; e sarà protagonista di Gigi Stadi 2025.

Dopo l’annunciato ritorno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli il 2 e 3 giugno 2025, il calendario di Gigi D’Alessio si arricchisce di due eventi live speciali.

Il cantautore si esibirà nello stadio più antico della storia: il Circo Massimo a Roma. La serata è prevista per il 25 giugno 2025; e si tratta della prima volta per Gigi D’Alessio nella sua carriera. Il live sotto il cielo della Capitale si preannuncia come un evento emozionante, durante il quale l’artista proporrà la sua musica in un luogo storico e spettacolare, nonché meta di grandi show anche internazionali. Il concerto al Circo Massimo di Roma, organizzato da Friends & Partners e The Base, è in collaborazione con l’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.

Il secondo live speciale, annunciato da Gigi D’Alessio, è previsto per il 23 giugno 2025 allo Stadio San Nicola di Bari.

Prima di questa data pugliese, l’artista si esibirà in Sicilia. Il live è il 20 giugno 2025 allo Stadio Renzo Barbera di Palermo.

Gigi Stadi 2025, biglietti

I biglietti per le date di Bari e Roma, prodotte da GGD e Friends & Partners, sono disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali. Per ulteriori info, è possibile visitare il sito www.friendsandpartners.it.

