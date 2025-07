Napoli abbraccia Gigi D’Alessio: aggiunte nuove date live. Si sale a 222 live in piazza del Plebiscito in quattro anni

Gigi D’Alessio concerti a Napoli 2025… Il cantautore continua a macinare numeri da record nella sua città.

Dopo aver registrato cinque sold out in prevendita per i concerti previsti a Piazza del Plebiscito a settembre 2025, l’artista napoletano ha annunciato due nuove date, portando a sette il numero totale di appuntamenti in programma.

Gigi D’Alessio live a napoli: sette concerti in Piazza del Plebiscito

I primi cinque appuntamenti – il 19, 20, 21, 26 e 27 settembre – hanno fatto registrare il tutto esaurito in tempi record. Da qui la decisione di aggiungere anche le date del 23 e 28 settembre. I biglietti per i nuovi show, prodotti da GGD e Friends & Partners, saranno disponibili da domani, mercoledì 10 luglio alle ore 10, su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.

Numeri da capogiro: 22 concerti in quattro anni

Quello di Gigi D’Alessio in Piazza del Plebiscito è ormai diventato un appuntamento fisso e sempre più amato dal pubblico. Con queste nuove date si raggiunge quota 22 concerti in soli quattro anni nella piazza simbolo di Napoli, con oltre 250.000 spettatori complessivi. Solo negli ultimi tre anni, i live nella piazza hanno toccato quota 15, tutti esauriti.

Il risultato arriva a pochi giorni di distanza dai due sold out allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli dello scorso giugno, confermando lo stato di grazia live dell’artista partenopeo.

Tutte, o quasi, le novità su gigi d’alessio

I concerti di settembre promettono di essere più che semplici live: vere e proprie feste collettive capaci di unire generazioni, storie e voci in un’unica grande emozione. Gigi D’Alessio si conferma ancora una volta tra gli artisti italiani con il legame più profondo con il proprio pubblico, soprattutto quello della sua città.

Ma non è tutto. In attesa dei live, il prossimo 18 luglio arriverà in radio e su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo Un selfie con la vita (GGD Edizioni Srl/Sony Music), un nuovo capitolo musicale per l’artista.

Inoltre, come annunciato da Piersilvio Berlusconi, il cantautore sarà il protagonista di tre prime serate su Canale 5 con Vanessa Incontrada.

Foto di copertina di Angelo Orefice