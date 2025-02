Francesco Gabbani annuncia il “Dalla Tua Parte Summer Tour”

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con Viva la vita, Francesco Gabbani è pronto ad incontrare il pubblico dal vivo. Da marzo 2025 riprende il tour nei palazzetti, partito il 19 dicembre scorso con il concerto sold out all’Unipol Forum di Milano. Poi, sarà la volta del Dalla Tua Parte Summer Tour.

L’artista è tornato a Sanremo per la quarta volta, con un brano che segna un nuovo capitolo del suo percorso. Viva la vita farà parte del sesto album in studio di Gabbani, dal titolo Dalla tua parte. Il disco, in uscita il 21 febbraio 2025 per BMG, è il frutto di una ricerca intima in cui il cantautore legge la vita alla luce della quotidianità e dei fatti del proprio vissuto. Dalla tua parte, già disponibile in pre-order, sarà pubblicato in digitale e nei seguenti formati: Vinile colorato (Edizione limitata e numerata), CD Maxi autografato (Edizione limitata e numerata), CD Maxi (Edizione limitata e numerata) e CD standard.

Dopo la partecipazione al Festival, Francesco Gabbani tornerà dal vivo con il tour nei palazzetti nel quale presenterà il nuovo album. Sono previste dieci date, alle quali si aggiunge un concerto speciale all’Arena di Verona.

Francesco Gabbani, il tour nei palazzetti

Ecco il calendario del tour prodotto da A1 Concerti:

15 MARZO – FIRENZE – MANDELA FORUM

22 MARZO – PADOVA – KIOENE ARENA

04 APRILE – TERNI – PALATERNI

17 APRILE – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

01 OTTOBRE – ARENA DI VERONA

05 NOVEMBRE – BOLOGNA – UNIPOL ARENA

07 NOVEMBRE – LIVORNO – MODIGLIANI FORUM

14 NOVEMBRE – CONEGLIANO VENETO – PREALPI SANBIAGIO ARENA

15 NOVEMBRE – MONTICHIARI – PALAGEORGE

16 NOVEMBRE – VIGEVANO – PALAELACHEM

03 DICEMBRE – NAPOLI – PALAPARTENOPE

“Dalla tua parte summer tour”, date e biglietti

Per Francesco Gabbani, il 2025 sarà un anno di live. A luglio, l’artista darà il via a Dalla Tua Parte Summer Tour. Le prime date annunciate sono:

09 LUGLIO – PISTOIA – PIAZZA DUOMO

12 LUGLIO – PIACENZA – PALAZZO FARNESE

26 LUGLIO – CATTOLICA – ARENA DELLA REGINA

01 AGOSTO – OSTUNI – FORO BOARIO

02 AGOSTO – BARLETTA – FOSSATO DEL CASTELLO

05 AGOSTO – PALERMO – TEATRO DI VERDURA

06 AGOSTO – TAORMINA – TEATRO ANTICO DI TAORMINA

16 AGOSTO – FORTE DEI MARMI – VILLA BERTELLI

21 AGOSTO – PESCARA – PORTO TURISTICO

22 AGOSTO – MACERATA – SFERISTERIO

I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone.

