Sanremo 2025: “Viva la Vita”, Francesco Gabbani: “Tiziano Terzani è per me fonte d’ispirazione”

Dopo aver vinto nel 2016 con Amen nella sezione Nuove Proposte e nel 2017 con Occidentali’s Karma, per poi salire sul secondo gradino del podio nel 2020 con Viceversa, Francesco Gabbani torna al Festival di Sanremo per la quarta volta con Viva la Vita e annuncia l’uscita di Dalla Tua Parte, il suo sesto album in studio, che vedrà la luce il 21 febbraio 2025 per BMG.

Il disco esplora temi profondi legati al senso della vita ed è frutto di una ricerca intima: “Non finirò mai di crescere. Mi piace l’idea di essere in continua evoluzione, in movimento, e queste canzoni sono un ritratto di questo momento. Sono una fotografia scattata in un punto preciso della mia vita, un po’ più in là nella linea del tempo.

Con il passare degli anni, cerco di andare sempre più a fondo, ma non manca mai, in mezzo a tutto ciò, l’aspetto divertente, provocatorio e ironico che guida anche la mia analisi della società”.

Dalla Tua Parte dà dunque voce alle domande che Francesco Gabbani si è posto in questi anni, così come alle riflessioni fatte, ma diventa anche una sorta di trasferimento di responsabilità: “Come lo vivi tu, dalla tua parte, quello che sto cercando di esprimere? Qual è il tuo punto di vista?”.

SANREMO 2025, “VIVA LA VITA”: VIDEOINTERVISTA A FRANCESCO GABBANI

FRANCESCO GABBANI: LE DATE DEL TOUR

15 Marzo – FIRENZE , Mandela Forum

, Mandela Forum 22 Marzo – PADOVA , Kioene Arena

, Kioene Arena 4 Aprile – TERNI , Palaterni

, Palaterni 17 Aprile – ROMA , Palazzo Dello Sport

, Palazzo Dello Sport 1 Ottobre – VERONA , Arena di Verona (NUOVA DATA)

, Arena di Verona (NUOVA DATA) 05 Novembre – BOLOGNA , Unipol Arena (NUOVA DATA)

, Unipol Arena (NUOVA DATA) 7 Novembre – LIVORNO , Modigliani Forum (NUOVA DATA)

, Modigliani Forum (NUOVA DATA) 14 Novembre – CONEGLIANO VENETO , Prealpi Sanbiagio Arena (NUOVA DATA)

, Prealpi Sanbiagio Arena (NUOVA DATA) 15 Novembre – MONTICHIARI , Palageorge (NUOVA DATA)

, Palageorge (NUOVA DATA) 16 Novembre – VIGEVANO , Palaelachem (NUOVA DATA)

, Palaelachem (NUOVA DATA) 3 Dicembre – NAPOLI, Palapartenope (NUOVA DATA)

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI





Foto di copertina a cura di Chiara Mirelli