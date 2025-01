Francesco Gabbani, in attesa della dedica alla vita a Sanremo, inaugura il 2025 con “Vengo a fidarmi di te”

Testo e significato di Vengo a fidarmi di te, brano con cui Francesco Gabbani inaugura il 2025, anno che lo vedrà tornare in gara a Sanremo e pubblicare il suo nuovo album.

In uscita venerdì 3 gennaio, il nuovo singolo anticipa il sesto album in studio, Dalla tua parte, disponibile dal 21 febbraio 2025 per BMG. Il disco sarà pubblicato in digitale e nei formati fisici: vinile colorato, CD Maxi autografato, CD Maxi e CD standard, tutti in edizione limitata e numerata.

Francesco Gabbani Vengo a fidarmi di te testo e significato

Il nuovo singolo del cantautore è un invito alla riflessione sulla necessità di fermarsi, ascoltare e riprendere il controllo della propria vita. Con il brano, Gabbani esorta a riscoprire il dialogo autentico, libero da filtri e barriere, per ritrovare negli altri una parte di sé.

La canzone è il primo tassello del progetto che verrà lanciata dal palco del Festival di Sanremo dove Gabbani sarà in gara per la quarta volta, dopo i successi di Amen (2016), Occidentali’s Karma (2017) e Viceversa (2020).

Questa volta presenterà il brano Viva la vita, che si inserisce in un nuovo capitolo della sua carriera artistica. La canzone porta un messaggio di rinascita e leggerezza, invitando ad apprezzare i piccoli momenti che rendono la vita speciale, un tema che si lega alla sua poetica ma con un approccio musicale fresco e rinnovato.

Un tour nei palazzetti per il 2025

Gabbani sarà live nel 2025 con un tour prodotto da A1 Concerti.

15 marzo 2025 – Firenze, Mandela Forum

22 marzo 2025 – Padova, Kioene Arena

4 aprile 2025 – Terni, PalaTerni

17 aprile 2025 – Roma, Palazzo dello Sport

