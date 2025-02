Elisa, sold out a San Siro a quattro mesi dall’evento: annunciato il tour nei palasport

Elisa registra il tutto esaurito per il concerto allo Stadio San Siro di Milano, a quattro mesi dall’evento, e annuncia il suo ritorno live nei palasport con il nuovo tour Elisa Palasport Live 2025, in partenza l’8 novembre da Mantova.

L’entusiasmo dei fan ha portato a una richiesta altissima di biglietti, spingendo l’artista a programmare una serie di date nei principali palazzetti italiani. Il nuovo tour segna un ritorno importante per Elisa, che mancava dai palasport da sette anni.

Il tutto in attesa che la cantautrice rilasci informazioni sull’uscita del suo nuovo album di inediti, l’ultimo infatti, Ritorno al futuro / Back to The future, risale al 2022. L’ultimo singolo uscito è invece Dillo solo al buio, canzone lanciata a novembre 2024.

Le prevendite per Elisa Palasport Live 2025 saranno attive dal 7 febbraio alle ore 14.00 (gli iscritti al fanclub potranno accedere in anteprima giovedì 6 febbraio alle 14.00).

Il live sarà l’occasione per riascoltare brani che hanno segnato il percorso di Elisa, proposti con nuovi arrangiamenti pensati appositamente per l’atmosfera dei palasport, favorendo un contatto più intimo con il pubblico dopo il grande live a San Siro del 18 giugno.

Elisa tour palasport 2025

Questo il calendario dei concerti organizzati da Friends and Partners.

08 novembre – Mantova – Pala Unical

10 novembre – Milano – Unipol Forum

17 novembre – Bari – Pala Florio

18 novembre – Eboli – Pala Sele

20 novembre – Firenze – Nelson Mandela Forum

22 novembre – Bologna – Unipol Arena

25 novembre – Roma – Palazzo dello Sport

28 novembre – Torino – Inalpi Arena