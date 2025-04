COMA_COSE: il tour estivo 2025 e le celebrazioni per i 10 anni di carriera

COMA_COSE tour 2025. Il duo comasco formato da California e Fausto Lama, è pronto a tornare in tour per celebrare il suo percorso musicale con un calendario ricco di appuntamenti in tutta Italia.

Dopo aver conquistato il primo posto nella classifica radio Earone con il singolo Cuoricini, brano certificato con il disco d’oro elogiato di recente anche da Linus, il gruppo si prepara a scaldare i palchi di importanti festival e arene.

coma_cose – Il Tour Estivo 2025

Partiranno il 19 giugno da Azzano Decimo (PN) e saranno presenti in vari festival e location in tutta Italia, tra cui Trento, Firenze, Asti e Napoli. Il tour proseguirà poi in agosto, con un appuntamento speciale il 30 agosto al Gubbio DOC Fest (PU).

Le Date del Tour 2025

19 giugno 2025 – Azzano Decimo (PN) – Fiera della Musica, Piazza Libertà

29 giugno 2025 – Trento – Trento Live Fest, Trentino Music Arena

03 luglio 2025 – Firenze – Anfiteatro Delle Cascine

04 luglio 2025 – Ancona – Ulisse Fest, Arena del Mare

16 luglio 2025 – Asti – Asti Musica 25, Piazza Alfieri

20 luglio 2025 – Este (PD) – Este Music Festival, Castello Carrarese

22 luglio 2025 – Bisceglie (BT) – Dolmen Summer Fest, SvevArena

24 luglio 2025 – Napoli – Ex Base Nato

25 luglio 2025 – Fasano (BR) – Luce Festival, Piazza Ciaia

27 luglio 2025 – Zafferana Etnea (CT) – Sotto Il Vulcano Fest, Anfiteatro Falcone e Borsellino

02 agosto 2025 – Cattolica (RN) – Arena Della Regina

10 agosto 2025 – Brescia – Festa di Radio Onda D’urto, Via Serenissima

17 agosto 2025 – Francavilla al Mare (CH) – Piazza Benedetto Croce

22 agosto 2025 – Diamante (CS) – Tirreno Festival, Teatro dei Ruderi

30 agosto 2025 – Gubbio (PG) – Gubbio DOC Fest, Piazza Grande

I Palasport di Milano e Roma per i 10 anni di carriera

Il tour proseguirà ad ottobre con due date speciali per celebrare i 10 anni di carriera dei Coma_Cose. Per la prima volta il duo si esibirà nei palasport di Milano e Roma:

27 ottobre 2025 – Milano – Unipol Forum

30 ottobre 2025 – Roma – Palazzo Dello Sport







Il Nuovo Album “VITAFUSA”

Durante il tour, i Coma_Cose presenteranno il loro nuovo album VITA FUSA, il quinto in studio. Il disco esplora temi di crescita personale e affettività, alternando ballad a brani più sperimentali. Tra le tracce, si mescolano psichedelia, ironia e una riflessione sul burnout emotivo.