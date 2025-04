Linus su Sanremo 2025: “Tra dieci anni ci ricorderemo solo di Cuoricini dei Coma_Cose”

Nel corso di una lunga intervista rilasciata ad Andrea Scarpa per Il Messaggero, Linus, direttore artistico di Radio Deejay, ha commentato con chiarezza le canzoni di Sanremo 2025 diretto da Carlo Conti esprimendo un giudizio netto sull’effettivo impatto delle canzoni in gara. Dai Coma_Cose a Olly, da Brunori a Lucio Corsi.

“Non penso resterà nulla. Sono passati due mesi, la sola canzone del Festival di quest’anno di cui ci ricorderemo fra dieci anni sarà Cuoricini dei Coma_Cose. Il resto, carine. Punto.”

IL PARERE SU OLLY, BRUNORI E LUCIO CORSI

Ma non solo Coma_Cose. Linus ha commentato anche i tre artisti sul podio della 75esima edizione: Olly, Lucio Corsi e Brunori Sas.

“Olly è un bel personaggio. Anche lui carino. Prima di dire che sia il futuro della musica italiana, però, aspetterei un attimo. Lucio Corsi e Brunori Sas si conoscevano da anni e hanno fatto di meglio”

Parole che arrivano in un momento in cui si riflette sul vero impatto del Festival nel lanciare hit durature. A due mesi dalla fine, i dati di streaming confermano (o smentiscono) le sue parole? Noi ne abbiamo parlato in questo approfondimento.

Linus e la fama: “Io non sono famoso, lo sono quelli della tv. Ma mi va bene così”

Nel corso della chiacchierata, Linus, oggi 67enne, ha confessato di pensare sempre più spesso al momento in cui lasciare tutto e andare in pensione. Il direttore artistico di Radio Deejay ha però anche qualcosa che lo fa veramente arrabbiare…

“Devo essere sincero, faccio parte di una generazione che rappresenta il mondo dello spettacolo italiano. Sono contemporaneo di Gerry Scotti, Fiorello, Jovanotti, Amadeus, Fabio Fazio, Paolo Bonolis ed altri. La sensazione che facendo lo stesso lavoro, però in radio, sia sempre stato il primo della Serie B, mi sta un po’ sul ca**o. Ecco, l’ho detto”

Tra l’altro sta facendo molto discutere in questi giorni la fine del connubio vincente tra Radio Deejay e il Comune di Riccione.

Linus, Radio Deejay dice addio al comune di Riccione nel 2025

“Una lunga storia che finisce con poche parole: dopo tanti anni, quest’estate Radio Deejay non sarà a Riccione. Ci abbiamo provato fino alla fine, ma evidentemente qualcuno aveva già deciso altrimenti. Peccato”. Con queste parole, pubblicate sui suoi canali social, Linus ha annunciato ufficialmente la fine della storica collaborazione tra Radio Deejay e il Comune di Riccione.

Un addio che segna la chiusura di un capitolo lungo quasi quarant’anni. Dal 1987 la radio è stata protagonista delle estati riccionesi con dirette dall’Aquafan, eventi in piazza, e soprattutto con il format Deejay On Stage, che dal 2015 ha portato sul palco della città romagnola concerti con alcuni dei nomi più amati del panorama musicale italiano.

Fine di un’era: cosa è successo con il Comune di Riccione

Le tensioni, in realtà, erano già iniziate l’anno scorso, quando la nuova amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Daniela Angelini, ha deciso di cambiare il modello di gestione degli eventi. Dopo anni di affidamenti diretti, è stato introdotto un sistema a bando pubblico per scegliere i partner per l’organizzazione delle manifestazioni estive.

Nel 2024, Radio Deejay aveva comunque partecipato al bando e lo aveva vinto. Ma per l’estate 2025, il paradigma è cambiato ancora. L’assessore al Turismo Mattia Guidi, intervistato dal Corriere della Sera, ha spiegato così la nuova direzione:

“A partire dall’anno scorso, nel rispetto di quanto dichiarato in campagna elettorale, abbiamo invertito il paradigma sul fronte della promozione turistica e degli eventi. Si tratta di lavorare tutte le volte che si può con bandi ed evidenze pubbliche per scegliere i player migliori e raggiungere certi obiettivi.”

L’anno scorso per la prima volta Radio Deejay aveva partecipato a un bando per organizzare i suoi concerti. E lo avevano vinto. Per tutto il 2025 e per gli anni successivi abbiamo cambiato tutto il paradigma.”

La risposta di Linus: “Qualcuno aveva già deciso altrimenti”

Parole che non hanno placato il malumore dell’emittente. Il direttore artistico di Radio Deejay ha affidato ai suoi social il dispiacere per come si sono svolti gli eventi, facendo intuire che, al di là della forma, la sostanza era già stata decisa:

“Ci abbiamo provato fino alla fine, ma evidentemente qualcuno aveva già deciso altrimenti.”

Nel frattempo, la città di Riccione ha annunciato il suo nuovo piano per l’estate: una campagna promozionale multicanale, su scala nazionale e internazionale, e un nuovo format musicale, Riccione Music City, pensato per coinvolgere più aree urbane e pubblici diversi.

Nel post ufficiale della pagina Facebook del Comune si legge:

“Riccione ha scelto di investire fortemente nella promozione della destinazione turistica: non si tratta solo di confermare la qualità degli eventi che da sempre contraddistinguono la città, ma di ampliare il numero delle arene e dei luoghi coinvolti, e di puntare sulla promozione turistica con una campagna multicanale su scala nazionale e internazionale per rafforzare l’identità della città come destinazione premium.”

radio deejay – comune di riccione. quella del 2025 Una chiusura che sa di ferita aperta

Il divorzio tra Riccione e Radio Deejay non è solo una questione logistica: è la chiusura di un pezzo di immaginario collettivo. Le dirette dall’Aquafan, gli artisti scoperti durante i live estivi, le voci della radio nel cuore della Riviera… Tutto questo, per ora, va in archivio.

Il Dj ci ha tenuto anche a ringraziare le radio concorrenti:

“Per fortuna tra le radio esiste un codice etico per il quale tutte quelle che sono state contattate hanno declinato per rispetto nei nostri confronti. E le ringrazio di cuore“

Tra l’amarezza di Linus, e l’ambizione di rilancio del Comune, si chiude davvero un capitolo simbolico per la musica estiva in Italia. Riccione sarà ancora la capitale musicale dell’estate senza Radio Deejay?