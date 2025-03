Chi è il vero vincitore di Sanremo 2025? Spotify, YouTube, EarOne e FIMI dicono questo

Chi è il vero vincitore di Sanremo 2025 secondo Spotify, YouTube, radio e FIMI? La classifica finale dell’Ariston non racconta tutto: ecco i dati aggiornati che ci dicono chi sta davvero dominando il post Festival.

Abbiamo confrontato i dati di Spotify e YouTube aggiornati al 21 marzo, radio (EarOne) al 23 marzo e certificazioni FIMI alla settimana 12/2025.

Qui trovate tutte le classifiche stilate dalla società partner dell’industria discografica EarOne.

Chi sta vincendo davvero? Le classifiche di Spotify, YouTube, radio e FIMI a confronto

Ecco cosa ci dicono Spotify, YouTube, EarOne e FIMI su chi è il vincitore di Sanremo 2025.

Chi domina in radio? La Top 5 dell’airplay secondo EarOne

In radio dominano Coma_Cose e The Kolors, praticamente appaiati come numero di passaggi e punteggio. A seguire Achille Lauro, Olly, Giorgia e Gaia. I più trasmessi sono anche quelli che hanno visto la maggiore crescita radiofonica nelle ultime due settimane.

Tra gli artisti che stanno guadagnando terreno, spiccano nomi partiti in sordina: Modà con Non ti dimentico, Clara con Febbre, Massimo Ranieri con Tra le mani un cuore, Francesca Michielin con Fango in Paradiso e ancora una volta Serena Brancale con Anema e Core.

Chi ha già conquistato l’Oro (e il Platino) secondo FIMI

L’unico brano ad aver raggiunto il Platino è Balorda nostalgia di Olly, mentre diversi altri, tra cui Giorgia, Achille Lauro, Lucio Corsi, Coma_Cose, Rose Villain e Shablo, hanno conquistato l’Oro.

Se confrontiamo queste certificazioni con la classifica ufficiale del Festival, notiamo che Shablo, 18º al Festival con La mia parola, ha comunque ottenuto un disco d’Oro, segno di un forte riscontro commerciale, così come Rose Villain con Fuorilegge (19° posto e disco d’oro).

Anche Coma_Cose (10ª), Lucio Corsi (2º), Giorgia (6ª) e Achille Lauro (7º) hanno centrato il traguardo dell’ORO, dimostrando che la risposta del pubblico va spesso oltre il voto dell’Ariston.

Il caso più emblematico resta comunque Olly: vincitore sul palco e unico certificato Platino nella settimana 12/2025. Insomma: per ora Olly mette d’accordo tutti, critica e pubblico

Stream alle stelle: chi è il più ascoltato su Spotify

Il brano più ascoltato è Balorda nostalgia di Olly, che supera tutti con oltre 49 milioni di stream. Seguono Giorgia, Fedez e Achille Lauro. Anche Lucio Corsi e Coma_Cose fanno numeri importanti.

Guardando alla crescita percentuale, spiccano soprattutto The Kolors, Gaia, Serena Brancale, Sarah Toscano e Noemi.

Visualizzazioni e sorprese: chi cresce di più su YouTube

Anche qui in testa troviamo Olly. Subito dietro Giorgia, Coma_Cose, Achille Lauro e Serena Brancale, che sorprende per numeri molto alti rispetto alla sua esposizione mediatica.

In termini di crescita percentuale, i video che hanno conquistato più terreno sono quelli di Gaia, The Kolors, Serena Brancale, Sarah Toscano e Rocco Hunt.

La classifica finale: chi sta davvero dominando il post Sanremo 2025?

Per stilare la classifica definitiva abbiamo sommato i risultati di Spotify, YouTube e radio (EarOne), senza duplicare i dati già inglobati nelle certificazioni FIMI. Per rendere la classifica più aderente alla realtà, abbiamo aggiunto un piccolo bonus a chi ha già ottenuto certificazioni ufficiali:

+1 posizione per chi ha ricevuto un disco d’Oro

per chi ha ricevuto un disco d’Oro +2 posizioni per chi ha conquistato il Platino

Questa la classifica definitiva:

Olly – Balorda nostalgia (Platino) Giorgia – La cura per me (Oro) Achille Lauro – Incoscienti Giovani (Oro) Coma_Cose – Cuoricini (Oro) Lucio Corsi – Volevo essere un duro (Oro) Fedez – Battito (Oro) Rose Villain – Fuorilegge (Oro) The Kolors – Tu con chi fai l’amore Gaia – Chiamo io chiami tu Elodie – Dimenticarsi alle 7 Serena Brancale – Anema e Core Irama – Lentamente Bresh – La tana del granchio Tony Effe – Damme ‘na mano Brunori Sas – L’albero delle noci Noemi – Se t’innamori muori Shablo, Guè, Joshua & Tormento – La mia parola (Oro) Rkomi – Il ritmo delle cose Modà – Non ti dimentico Rocco Hunt – Mille vote ancora Francesca Michielin – Fango in Paradiso Sarah Toscano – Amarcord Clara – Febbre Joan Thiele – Eco Simone Cristicchi – Quando sarai piccola Francesco Gabbani – Viva la vita Willie Peyote – Grazie ma no grazie Marcella Bella – Pelle diamante Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore

Curiosamente, l’unico che ha davvero guadagnato posizioni grazie al bonus è Shablo, in quanto gli altri brani certificati occupavano già le prime sette posizioni.

Se ci basiamo sui numeri, il vero vincitore di Sanremo 2025 secondo Spotify, YouTube, radio e FIMI è nuovamente Olly.

NUOVE PROPOSTE: chi sta spiccando il volo dopo Sanremo?

Abbiamo analizzato i dati di Spotify, YouTube e radio anche per gli artisti della categoria Nuove Proposte, ponderando le performance in base ai giorni trascorsi dalla pubblicazione del brano.

La classifica finale è questa:

Settembre – Vertebre Alex Wyse – Rockstar Vale LP & Lil Jolie – Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore Maria Tomba – Goodbye (voglio good vibes)

Settembre è in netto vantaggio grazie alla media giornaliera su Spotify. Bene anche Alex Wyse su YouTube e EarOne. Gli altri due artisti stanno ancora crescendo, ma Sanremo potrebbe aver segnato un punto di partenza.

Sanremo dura sette giorni. Ma è dopo che si vede chi vince davvero. E Olly, per ora, resta davanti a tutti.