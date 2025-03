Certificazioni FIMI 12: dal primo album di Laura Pausini all’ultimo di Fulminacci

Certificazioni FIMI settimana 12 2025.

Questa settimana altri due brani del Festival di Sanremo 2025 hanno ottenuto una certificazione portando il totale dei brani certificati da quota sei a otto. Ottiene inoltre un nuovo riconoscimento un disco iconico del pop italiano: il primo album di Laura Pausini.

Passiamo subito alle nuove certificazioni.

CERTIFICAZIONI FIMI settimana 12 – 2025: SINGOLI INTERNAZIONALI

Nessun singolo internazionale ottiene certificazioni questa settimana.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Doppio disco di platino per Born in the U.S.A., uno dei dischi più iconici di Bruce Springsteen pubblicato nel 1984. Disco di platino invece per My beautiful dark twisted fantasy di Kanye West del 2022.

Disco d’oro a Energia di J Balvin (2016) e The Massacre di 50 cent del 2006.

